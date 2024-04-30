TikTok могут заблокировать в Евросоюзе

Соцсеть TikTok могут заблокировать на территории Евросоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует газета Politico.

"Это не исключено", - отметила она.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕК стала первой организацией в мире, которая запретила своим сотрудникам устанавливать TikTok на рабочие телефоны.

На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей. Причиной такого шага стало очередное предупреждение со стороны Европейской комиссии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!