Стало известно, когда появится дешевый аналог Apple Vision Pro

Аналитик цепочек поставок Apple Минг-Чи Куо заявил, что корпорация из Купертино перенесла запуск более доступной версии гарнитуры Apple Vision на 2027 год, ранее предполагалось, что устройство будет представлено в 2025 году. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Слухи о более доступной версии Apple Vision предполагали использование менее дорогих материалов, дисплеев с более низким разрешением и отсутствие поддержки EyeSight. Это должно было сделать пространственные вычисления доступными для большего числа пользователей. Однако, по словам Куо, эти планы отложены.

Между тем, Куо подтвердил, что в следующем году Apple выпустит обновленную версию Apple Vision Pro с чипом M5 и поддержкой Apple Intelligence. Детали о возможных дополнительных обновлениях оборудования пока неизвестны.

Аналитик сравнил более дешевую версию Apple Vision с HomePod mini от Apple, указав, что даже после запуска более доступного HomePod mini умные колонки Apple не смогли стать массовыми продуктами. Куо считает, что версия гарнитуры образца 2027 года будет стоить около $2000 (примерно 198 тыс. руб. по курсу на 4 ноября 2024 года, - "Газета.Ru").

Apple Vision Pro - это гарнитура смешанной реальности, работающая на базе процессора Apple M2 и вспомогательного чипа Apple R1. Она была представлена на WWDC 2023 и вышла в США 2 февраля 2024 года. Vision Pro может использоваться с адаптером питания или отдельным аккумулятором.