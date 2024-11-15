Samsung заранее готовит конкурента принципиально новому iPhone

Южнокорейская компания Samsung планирует выпустить флагманский смартфон с рекордно тонким корпусом, сообщает корейское издание ETNews. Это решение связано с желанием компании конкурировать с Apple в сегменте премиальных смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источников, Samsung обеспокоена лидерством Apple и разрабатывает устройство с тонким корпусом, которое будет запущено в начале 2025 года. Этот смартфон, получивший название Galaxy S25 Slim, поступит в продажу ограниченной партией, чтобы оценить спрос и перспективы аппарата. Для создания такого устройства Samsung придется уменьшить размеры матрицы экрана и аккумулятора.

Этот шаг может быть связан с планами Apple представить в 2025 году iPhone 17 Air, который, как ожидается, получит уникальный корпус. Возможно, Apple прекратит выпуск iPhone Plus в линейке iPhone 17, чтобы освободить место для нового устройства. Известный инсайдер Марк Гурман сравнил iPhone 17 Air с оригинальным MacBook Air 2008 года, который занимал место между обычным MacBook и MacBook Pro в линейке.

Разработка тонких смартфонов компанией Samsung отражает текущую ситуацию на рынке телефонов и тенденции конкурентов, отмечают авторы ETNews.