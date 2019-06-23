Доктора из американского штата Аризона нашли самый лёгкий способ сбить давление у человека.

Как передает Day.Az, об этом пишет mk.ru.

Оказалось, чтобы избавиться от гипертонии, нужно просто как следует высыпаться - не менее 7-9 часов в сутки.

Именно плохой сон является основной причиной повышения давления, установили ученые путём эксперимента. Подопытным надели специальные браслеты, с помощью которых определялось состояние пациентов. Оказалось, что у тех, кто плохо спал, давление повышалось, а здоровый сон помогал гипертоникам нормализовать давление.

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