https://news.day.az/medicine/1131403.html Ученые открыли простейший способ понизить давление
Ученые открыли простейший способ понизить давление
Доктора из американского штата Аризона нашли самый лёгкий способ сбить давление у человека.
Как передает Day.Az, об этом пишет mk.ru.
Оказалось, чтобы избавиться от гипертонии, нужно просто как следует высыпаться - не менее 7-9 часов в сутки.
Именно плохой сон является основной причиной повышения давления, установили ученые путём эксперимента. Подопытным надели специальные браслеты, с помощью которых определялось состояние пациентов. Оказалось, что у тех, кто плохо спал, давление повышалось, а здоровый сон помогал гипертоникам нормализовать давление.
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