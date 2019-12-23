Понятие "заболевание" может означать очень широкий спектр состояний от насморка до эпилепсии. И хотя люди довольно хорошо осведомлены о таких широко распространённых заболеваниях, как астма или диабет, есть и такие, которые распознает далеко не каждый врач.

Поскольку они чрезвычайно редки, постановка верного диагноза может занять годы, не говоря уже о поиске путей лечения. Вот почему важно пролить свет на наиболее редкие из когда-либо зафиксированных заболеваний. Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, распространение информации может кому-то помочь быстрее понять причину проблемы.

Синдром спящей красавицы

Время от времени каждый из нас испытывает чувство усталости. Чтобы набраться сил, обычному человеку достаточно подремать полчаса. Но страдающие от синдрома спящей красавицы могут спать по 20 часов в сутки и при этом продолжать чувствовать себя усталыми. В краткие периоды бодрствования они ощущают раздражительность и спутанность сознания. Для борьбы с симптомами обычно применяют стимулирующие препараты.

Куру

Поедание другого человеческого существа кажется поистине варварским деянием. Однако в Новой Гвинее есть племена, которые практикуют разновидность каннибализм как часть похоронного ритуала.

Учёные выяснили, что люди, употребившие в пищу заражённый человеческий мозг, могут заболеть болезнью Куру. Это редкое прионное заболевание поражает отделы мозга, ответственные за равновесие и координацию.

Синдром Мёбиуса

Человеческое лицо, пожалуй, одна из важнейших частей тела. Мы используем его для идентификации и общения. Вот почему так важно найти способ лечения больных с синдромом Мёбиуса. При этой редкой патологии мышцы, отвечающие за мимику и движение глаз, практически теряют подвижность. Младенцы с синдромом Мёбиуса не могут сами сосать, и вынуждены получать питание через зонд.

Синдром Алисы в Стране чудес

Помните, как Алиса выпила волшебное зелье и уменьшилась в размерах? Именно так ощущают себя люди, страдающие от синдрома Алисы в Стране чудес. Им кажется, их тело много меньше или больше, чем на самом деле. Синдром также вызывает искажение восприятия и дезориентацию в пространстве. На данный момент лечения не существует. По словам врачей, лучший способ помочь больному - постараться, чтобы он чувствовал себя комфортно.

Прогерия

Прогерия - смертельное заболевание, поражающее примерно одного человека из миллиона. Под воздействием редкого генетического нарушения тело скоропостижно и преждевременно стареет. Самый солидный возраст, до которого смог дожить больной прогерией - 26 лет.

Болезнь Моргеллонов

Ситуация, когда из кожи наружу пробиваются какие-то небольшие частицы, напоминает фильм ужасов. Однако для пациентов с болезнью Моргеллонов этот кошмар стал явью. Больные испытывают боль и ощущение, что сквозь кожу что-то прорастает. В попытке лечения врачи часто выписывали таким пациентам антибиотики, хотя в настоящее время учёные пришли к выводу, что природа болезненных ощущений скорее психогенная.

Аллергия на воду

Вода окружает нас всюду. Она наполняет наше тело и покрывает 71% земной поверхности. Но, как это ни бредово звучит, диагноз "аллергия на воду" вполне реален. Для страдающих этим заболеванием такие обыденные занятия, как напиться или принять душ, становятся почти невыполнимыми. Облегчить состояние крапивницы после контакта с водой помогают антигистаминные препараты.

Делегированный синдром Мюнхгаузена

Пожалуй, нет ничего страшнее для родителя, чем услышать, что его ребёнок болен. Больные же делегированным синдромом Мюнхгаузена сами воплощают этот кошмар в жизнь. Они постоянно пытаются привлечь внимание врачей к здоровому ребёнку, преувеличивая или полностью выдумывая симптомы. Таким родителям настоятельно рекомендуют долгосрочное наблюдение у психолога.

Синдром Марии-Антуанетты

Мария -Антуанетта - последняя из французских монархов, окончившая свою жизнь под ножом гильотины. По легенде, её волосы стали совершенно белыми за одну ночь перед казнью, что и дало название синдрому внезапного поседения. К счастью, заболевание довольно успешно лечится при помощи стероидов и хорошей порции краски для волос.