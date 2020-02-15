Тарик Язаревич, представляющий Всемирную организацию здравоохранения, отреагировал на сообщения о том, что алкоголь помогает бороться с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам эксперта, данная информация не имеет ничего общего с реальным положением дел:

"Ни один из спиртных напитков не может быть средством для предотвращения инфекции. Более того, злоупотребление алкоголем чревато интоксикацией организма и усугублением состояния".

Помимо этого, Язаревич напомнил, что вирус, получивший название COVID-19, особо опасен для диабетиков, пожилых людей пациентов, страдающих от проблем с сердцем.