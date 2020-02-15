https://news.day.az/medicine/1203092.html Спасает ли алкоголь от коронавируса
Спасает ли алкоголь от коронавируса
Тарик Язаревич, представляющий Всемирную организацию здравоохранения, отреагировал на сообщения о том, что алкоголь помогает бороться с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По словам эксперта, данная информация не имеет ничего общего с реальным положением дел:
"Ни один из спиртных напитков не может быть средством для предотвращения инфекции. Более того, злоупотребление алкоголем чревато интоксикацией организма и усугублением состояния".
Помимо этого, Язаревич напомнил, что вирус, получивший название COVID-19, особо опасен для диабетиков, пожилых людей пациентов, страдающих от проблем с сердцем.
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