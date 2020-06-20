Ученые выяснили, что люди с COVID-19 опасны только в первую неделю заболевания

Ученые из национального центра инфекционных заболеваний Сингапура выяснили, что пациенты с коронавирусом представляют высокую угрозу для заражения окружающих только в первые семь дней, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалисты утверждают, что уже со второй недели опасность заражения окружающих практически исчезает.

При этом, по словам ученых, это не зависит от наличия симптомов.

Однако, уточняется, что анализ проводился преимущественно поверхностей, которых постоянно касались инфицированные, поэтому пока не установлено, насколько опасен вирус непосредственно в воздушном пространстве.