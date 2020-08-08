Назван облегчающий течение коронавируса алкогольный напиток
Высокая концентрация фермента ACE2 потенциально может снижать тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома, который частую сопровождает COVID-19, показали исследования.
Ученые из канадского Университета Лаваля пришли к выводу, что антиоксидант ресвератрол увеличивает концентрацию ACE2 в организме, передают Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Содержится данный антиоксидант в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, винограде, чернике и клюкве.
Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин также считает, что недостаток ресвератрола негативно влияет на течение COVID-19.
При этом уточняется, что ресвератрол проявляет подавляющее действие в отношении клеток иммунной системы. Так, учитывая, что острый респираторный дистресс-синдром вызван чрезмерной активностью иммунной системы, то ресвератрол должен оказывать положительный эффект именно в случае развития такого осложнения.
На сегодняшний день в мире число зараженных COVID-19 превышает 19 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.
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