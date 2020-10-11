Штрафы эффективнее в борьбе с COVID-19, чем ограничение передвижения

Ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима, а не ограничение передвижения по городу может предотвратить распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом. Ношение масок является самым действенным способом защиты от вируса, считает вирусолог, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Не надо нам укорачивать усилия в отношении экономики. Все <...> нужно решить одним простейшим путем - точным соблюдением масочного режима. <...> Если публика не понимает, что надо это делать (носить маски - прим. ТАСС), и в метро из 10 человек [только] один сидит в маске, значит, надо вводить строгие меры. Какие? Не надо прекращать ходить на работу, надо штрафовать таких людей, как это делается в целом ряде стран", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По мнению Зуева, у москвичей достаточно низкий уровень "санитарной культуры". Он отметил, что необходимо следовать примеру Китая в вопросе ответственного отношения к рекомендациям по противодействию вирусу. "Вот мы, москвичи, много видим людей в маске на улице? Нет. А почему? Потому что мы считаем, что вообще нет этого вируса. <...> Это все свидетельствует о нашей низкой санитарной культуре. <...> Обратите свои взоры на Китай. <...> За счет дисциплинированности и неукоснительного выполнения рекомендаций страна пришла к тому, к чему пришла", - пояснил Зуев.