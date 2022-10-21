Врач назвал вредной рекомендацию пропотеть при простуде
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При высокой температуре во время простуды не стоит дополнительно нагревать тело, рассказал АГН "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Народные советы пропотеть во время простуды могут навредить здоровью и усугубить состояние больного человека. При высокой температуре нельзя дополнительно нагревать организм, противопоказаны посещение бани и слишком горячая ванна.

"При повышенной температуре ускоряются обмен веществ, кровообращение, все органы работают в напряжении, ведь организм борется с инфекцией. Стрессовые условия парилки или горячей ванны создадут дополнительную нагрузку на сердце, сосуды, с которой организм может не справиться", - предупредил врач.

Тяжельников отметил, что единственной надежной защитой от тяжелого течения вирусной инфекции или гриппа является вакцинация, прививка способна снизить риск развития осложнений.