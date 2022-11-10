Стало известно, о чем говорит холодный липкий пот

При инфаркте проявится несколько симптомов. Об этом "Газете.Ru" сообщила кардиолог, врач функциональной диагностики Наталья Картина, передает Day.Az.

По словам специалиста, изменения в сердце и сосудах возникают сначала бессимптомно, поэтому следует периодически сдавать анализы на уровень холестерина в организме, а также следить за тем, чтобы артериальное давление было в норме. Кардиолог или терапевт, исходя из результатов сданных проб, даст рекомендации пациенту о том, как часто нужно посещать обследования. Кроме того, профильный специалист объяснит, нужно ли человеку скорректировать рацион питания и образ жизни.

"Признаки инфаркта - сильная загрудинная боль, холодный липкий пот, трудности с дыханием", - отметила Картина.

Как заключила врач, то, что человек считает болью в желудке, может оказаться сердечно-сосудистым заболеванием, поэтому нужно своевременно обращаться к врачу при проявлении симптомов.