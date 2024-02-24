Ученые вырастили трансплантаты из кожи пациентов с помощью электричества

Британские исследователи из Университета Суррея разработали технологию производства трехмерных каркасов для выращивания кожных трансплантатов, которые затем можно вживлять пациентам с обширными ранами. Статья опубликована в научном журнале Nanomaterials, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые использовали метод электропрядения или электроспиннинга, при котором волокна из жидкого полимера формируются под воздействием электрического поля. Такой метод позволил создать структуры, на которых клетки кожи оказались вдвое более жизнеспособными по сравнению с культивированными на двумерных пленках.

Новые каркасы изготовлены из раствора желатина и поликапролактона - биоразлагаемого пластика, который совместим с тканями человека.

Специалисты отметили, что созданная ими технология проста, дешева и ее можно масштабировать. Регулировка параметров магнитного поля также позволяет создавать структуры мышечных волокон. В будущем метод позволит выращивать кости и хрящи, что ускорит выздоровление людей после болезней и травм, считают исследователи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!