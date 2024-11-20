У болезни Альцгеймера обнаружили две фазы

Альцгеймера может повреждать мозг в две отдельные фазы. В исследовании, результаты которого опубликованы в Nature Neuroscience, были задействованы современные технологии картирования мозга, что дало новое понимание развития заболевания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первая, ранняя фаза болезни Альцгеймера, происходит незаметно и медленно, воздействуя на ограниченное количество уязвимых клеток мозга. Во второй фазе повреждения становятся более обширными и совпадают с появлением симптомов, таких как потеря памяти и накопление характерных для болезни бляшек и клубков.

Для исследования ученые использовали сложные инструменты генетического анализа, чтобы изучить клетки средней височной извилины - участка мозга, отвечающего за память, язык и зрение. Они сравнили данные контрольных доноров и людей с болезнью Альцгеймера, что позволило создать временную шкалу клеточных изменений на протяжении всей болезни.

Результаты исследования показывают, что болезнь Альцгеймера не только вызывает традиционные изменения, такие как воспаление и гибель клеток, но и воздействует на тормозные нейроны, ответственные за успокаивающие сигналы в мозге. Потеря этих нейронов может нарушать нейронные цепи, что является основой заболевания.

Одна из неожиданных находок заключалась в том, что на ранней стадии болезни страдают тормозные нейроны, а не возбуждающие нейроны, как считалось ранее. Это открытие может помочь лучше понять, как именно развивается заболевание и что его провоцирует.

Исследование дает важную информацию для разработки новых методов диагностики и лечения. Новые технологии картирования клеток, использованные в исследовании, могут позволить ученым более точно определить фазы заболевания и разрабатывать целенаправленные терапии для борьбы с болезнью Альцгеймера.