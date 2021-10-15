https://news.day.az/officialchronicle/1392186.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что Армения не упустит этот исторический шанс
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что Армения не упустит этот исторический шанс
Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что Армения не упустит этот исторический шанс.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем 15 октября в онлайн-формате.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре