Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что Армения не упустит этот исторический шанс

Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что Армения не упустит этот исторический шанс.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем 15 октября в онлайн-формате.

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