Министрам экономики и финансов предоставлены полномочия представлять Азербайджан в Тюркском инвестиционном фонде.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, руководителем от Азербайджанской Республики в Совете руководителей Тюркского инвестиционного фонда назначается министр экономики Азербайджанской Республики, а альтернативным руководителем - министр финансов Азербайджанской Республики и они наделяются полномочиями представлять Азербайджанскую Республику в этом Фонде.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.