https://news.day.az/officialchronicle/1655743.html Министрам экономики и финансов предоставлены полномочия представлять Азербайджан в Тюркском инвестиционном фонде - Распоряжение
Министрам экономики и финансов предоставлены полномочия представлять Азербайджан в Тюркском инвестиционном фонде - Распоряжение
Министрам экономики и финансов предоставлены полномочия представлять Азербайджан в Тюркском инвестиционном фонде.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, руководителем от Азербайджанской Республики в Совете руководителей Тюркского инвестиционного фонда назначается министр экономики Азербайджанской Республики, а альтернативным руководителем - министр финансов Азербайджанской Республики и они наделяются полномочиями представлять Азербайджанскую Республику в этом Фонде.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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