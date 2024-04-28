Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

28 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Энтони Блинкен прежде всего передал свои поздравления в связи с достижением между Арменией и Азербайджаном договоренности в области делимитации границ, подчеркнул, что это одобряется США. Государственный секретарь заявил, что США готовы и дальше поддерживать нормализацию отношений и продвижение мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном.

Глава нашего государства отметил, что договоренность, достигнутая комиссиями двух стран по делимитации, является результатом обсуждений, проведенных на двусторонней основе в условиях диалога и взаимопонимания. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что начало работ по демаркации на границе двух стран вслед за процессом делимитации также является позитивным шагом. Глава государства сообщил, что по предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору. Напомнив, что инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов является Азербайджанская Республика, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна приложит все усилия для того, чтобы мирная повестка продолжалась и впредь, отметил, что Азербайджан имеет сильную политическую волю для этого. Глава государства заявил, что Азербайджан поддерживает создание модели регионального сотрудничества интегрированного Южного Кавказа без каких-либо разделительных линий в регионе.

Выразив намерение своей страны укреплять двусторонние связи между США и Азербайджаном, государственный секретарь Энтони Блинкен отметил вопросы сотрудничества в энергетической, климатической, транспортной сферах, в области COP29. Глава нашего государства, в свою очередь, также подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних связей с США.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение сотрудничеством между делегациями Азербайджана и США в рамках COP29.

Положительно расценив шаги, предпринятые в последнее время Азербайджаном в области прав человека, Энтони Блинкен выразил пожелание, чтобы они продолжались.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан привержен своим обязательствам в области прав человека и в нашей стране продолжаются демократические реформы.