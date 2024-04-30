Президент Ильхам Алиев принял директора Мусульманского института Пакистана

30 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Мусульманского института Исламской Республики Пакистан, премьер-министра штата Джунагад Сахибзаде Султана Ахмада Али.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече была подчеркнута важность предстоящего в Баку Всемирного форума по межкультурному диалогу, отмечено, что это мероприятие вносит вклад в дело налаживания связей между представителями различных культур.

В ходе беседы были затронуты азербайджано-пакистанские связи, отмечено, что дружественные и братские отношения между нашими странами успешно развиваются во всех сферах, подчеркнуто значение постоянной поддержки Азербайджаном и Пакистаном друг друга в различных вопросах.

На встрече отмечалось, что визит великого лидера Гейдара Алиева в Пакистан заложил основу связей между нашими странами, было доведено до внимания, что взаимные визиты и встречи на высоком уровне способствуют укреплению двусторонних отношений.

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