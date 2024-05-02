Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо православной христианской общине Азербайджана по случаю праздника Пасхи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравлении говорится:
"Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана с праздником Священной Пасхи, передаю самые искренние пожелания.
В Азербайджане, имеющем древнюю историю государственности, представители разных народов и вероисповеданий на протяжении сотен лет живут в условиях мира и спокойствия, сохраняя без какой-либо дискриминации свой язык и культуру, этнокультурную самобытность. Пропаганда и поощрение богатых традиций толерантности и мультикультурных ценностей нашего народа являются одним из приоритетных направлений проводимой в нашей стране государственной политики.
Сегодня Азербайджанская Республика является уникальным пространством, где существуют атмосфера взаимного уважения и доверия между различными религиями и убеждениями, принципы демократического сосуществования, и вносит важный вклад в развитие межцивилизационных отношений в мире.
В нашем обществе каждый, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, имеет равные возможности для культурного самовыражения. Достойно одобрения, что все этнические и религиозные меньшинства нашей страны, в том числе наши граждане-христиане, активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни, достойно выполняют свой гражданский долг во имя прогресса и процветания Азербайджана.
Дорогие соотечественники!
По случаю праздника Пасхи - символа возрождения, новизны, милосердия и добра, еще раз желаю каждому из вас здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.
С праздником вас!"
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