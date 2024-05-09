Деятелям культуры будет предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики "Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики" от 11 июня 2002 года номер 715, постановляю:

1. За заслуги в развитии азербайджанской культуры предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:

Эльдарову Омару Гасан оглу

Алиевой Беюк Ханым Гасанбала гызы

Гашимзаде Ханлару Аллахверди оглу

Исрафилову Фархаду Рамазан оглу

Меликову Агилю Гадашбала оглу

Мамедалиевой Севде Юсуф гызы

Мустафаевой Лалезар Башир гызы.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.