Группе деятелей искусства присуждена премия Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении премии Президента Азербайджанской Республики деятелям искусства Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.