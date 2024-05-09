https://news.day.az/officialchronicle/1658899.html Группе деятелей искусства присуждена премия Президента Азербайджана - Распоряжение
Группе деятелей искусства присуждена премия Президента Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении премии Президента Азербайджанской Республики деятелям искусства Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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