Болтун Пашинян объявил себя волшебником - ПОДРОБНОСТИ

Помнится, один из премьеров Армении, Овик Абрамян, говоря о том, почему дела страны никак не идут на лад, заявил, что все дело в отсутствии у него волшебной палочки. Подводя итоги 100 дней своего премьерства, он призвал народ к пониманию того факта, "что у нас нет волшебной палочки, чтобы решить все проблемы".

Прошло четыре года, и такая "палочка" в армянском правительстве появилась. Находится она, по утверждению нового премьера Никола Пашиняна, у него в руках.

"То, что произошло, говорит о том, что "волшебная палочка" есть, и она продолжит свои чудотворные дела", - сказал Пашинян журналистам, имея в виду свою "бархатную революцию" и первые шаги нового правительства.

Пока что, как отмечают в Армении, у революционного правительства все уходит в основном в слова. Несмотря на это, 7 июня, парламент Армении утвердил самую странную в истории Армении программу развития страны волшебника Никола. В ходе обсуждений было сказано много лишнего и к делу отношения не имеющего. Выступление премьера больше походило на пикирование с депутатами от РПА, чем на пояснения разделов программы. Но, как и обещала партия Саргсяна, она не стала мешать Пашиняну позориться, и программа была принята большинством голосов.

Волшебник Никол взмахнул своей палочкой, и все решилось. Но хватит ли его "волшебства" для реального решения проблем? Судя по действиям и заявлениям премьера, он не способен "наколдовать" не только процветания Армении, но даже элементарного стакана воды. В этом не приходится сомневаться, например, после его последних заявлений по Карабаху, в которых он открыто отказался от переговоров. Значит, Никол Пашинян не осознает критическую важность это проблемы и зависимость всех прочих проблем от ее разрешения.

Между тем, пока Никол Пашинян забавляется со своей палочкой, армянские экономисты все более беспокоятся о завтрашнем дне Армении. В пятницу Клуб экономических журналистов организовал пресс-конференцию ведущих экспертов в этой области.

"В программе обычно пишут, что надо делать. В программе не пишут, чего нельзя делать", - такое замечание сделал относительно программы правительства бывший премьер-министр, экономист Грант Багратян, пишет "Аравот".

По мнению Багратяна, это программа парламентских выборов: "Конституция, прежде всего, требует программу, а не временную программу. В программе правительства не может быть предвыборных тезисов".

"Написали - "качественное здравоохранение". Ну не будет же оно некачественным!".

Экономиста Ваагна Хачатряна интересовал подход правительства и премьер-министра Никола Пашиняна. Он попытался найти ответ на вопрос, что могло подтолкнуть их на написание такой странной программы, да еще "временной"? "Я разделяю мнение, что необходимости в цифрах нет. Лично для меня очень важна философия, вообще того, что хочет сделать правительство. Это слово "временное" - опасное, в действительности бизнес не бывает временным, и наша жизнь не временная. Со словом временный возникают необоснованные надежды, и неизвестно, что будет". По мнению Хачатряна, они периодически выражали обеспокоенность, что проблемы в Армении находились не в экономическом поле, а сами эти проблемы зависели от экономического поля. Согласно ему, для решения экономических проблем Армении необходимы политические решения: "Необходимы были более серьезные обоснования".

По мнению экономиста Ашота Маркосяна, нашедшая в программе мысль, что от того или иного шага правительства люди должны стать счастливыми, сама по себе непонятна, так как "счастье" не является экономической категорией. Он также против создания нового органа контроля коррупционных рисков. По его мнению, в первую очередь, прибавятся государственные расходы, и, кроме того, нет никаких гарантий, что он будет эффективным.

Но армянские экономисты зря тревожатся. Никол Пашинян помашет своей волшебной палочкой, произнесет пару заклинаний - и Армения превратится в Сингапур. Именно Сингапуром мечтали видеть страну прежние власти, но у них не получилось, и они до сих пор не понимают - ну почему, почему? Да они просто не знали "волшебного слова".

Зульфугар Ибрагимов