Азербайджан и Узбекистан подписали План двустороннего военного сотрудничества - ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Ташкенте для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, встретился с министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр обороны Узбекистана выразил заинтересованность в углублении сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов в связи с нынешним состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в оборонной сфере и в области военного образования, а также провели широкий обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных отношений в сфере военно-технического сотрудничества.

Было подчеркнуто, что Узбекистан планирует совместные мероприятия с Азербайджаном с целью проведения обмена опытом в области военного образования.

В ходе переговоров было достигнуто соглашение об участии военных специалистов Узбекистана в качестве наблюдателей в международных учениях, которые пройдут на территории Азербайджана.

В завершении встречи между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2019 год.

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