Очередная антиазербайджанская подлость от подручных Маргариты Симоньян - «Спутник» армянской лжи

Совсем недавно социальная сеть Facebook удалила около 500 аккаунтов, в том числе 7 страниц агентства Sputnik. Как отмечалось, "364 страницы в Facebook были удалены в связи с причастностью к координированной недостоверной деятельности в рамках сети, появившейся в России и оперировавшей в странах Прибалтики, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы". Проще говоря, из Facebook были удалены фейковые аккаунты, то есть аккаунты тех, кто выдавал себя не за того, кем в реальности является.

При этом, продолжает функционировать "Спутник-Армения", который также в реальности является одним большим распространителем фейков, лжи и мифов. В очередной раз мы в этом убедились, глядя на то, как эти армянские пропагандисты, не имеющие морального права называться журналистами, осветили 29-ую годовщину "черного января", то есть трагических событий 1990 года, когда советскими войсками был жестоко подавлен народный протест в Баку.

Название этого пасквиля было таким: ""Черный январь": кому был на руку конфликт между армянами и азербайджанцами". Был грех - вначале подумал, что в данном СМИ решили назвать истинных виновников тех событий, признав вину армянских националистов. Но, уже с первых слов этого продукта армянской мифологии стало ясно, что "спутниковцы" решили оставаться верны себе и в этот день. Ложь полилась бурной рекой, не видя на своем пути никаких морально-нравственных преград.

""Погромы" в январе 1990 года поставили точку в летописи некогда обширной и преуспевающей армянской общины, проживавшей в Баку", - с этих слов начиналась очередная армянская сказка. Это ложь. В Баку до сих пор проживает свыше 30.000 лиц армянской национальности. В центре нашей столицы до сих пор стоит здание армянской церкви Святого Григория Просветителя.

Не пострадали и здания, отстроенные в Баку армянскими меценатами, которые разбогатели на бакинской нефти в начале XX века. При этом, в Ереване, который является исторически азербайджанским городом, уничтожены все напоминания о его истинных владельцах. В частности, уничтожена крепостная стена. А ведь сначала была Эриванская крепость XVI века, потом Эривань, а затем уже Ереван. Так что, уже тут мы имеем дело с откровенной, легко выявляемой ложью. Особое рвение в тиражировании которой проявила исполнительный директор общественной организации "Против правового произвола", бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян. Она бесстыдно решила поставить телегу впереди лошади, занявшись примитивной манипуляцией. Так, она принялась сетовать на то, что "спасаясь от притеснений и реальной угрозы для жизни, в Ереван тысячами бежали бакинские армяне".

Это, мягко говоря, не совсем так. Подавляющее большинство бакинских армян поселились вовсе не в РА, а в самых разных странах мира, большей частью в России. Об одном из них недавно вспомнил телеканал "Дождь", выдавший статью под броским названием "Это будет мой третий геноцид". Речь шла о бакинском армянине Борисе Айрапетяне - о последнем постояльце московской гостиницы "Алтай", в которой Айрапетян жил долгие годы. Там он существует, иначе и не скажешь, бес электричества, воды, соседствуя с мышами и тараканами.

Несмотря на такие условия существования Борис Айрапетян не хочет перебираться в ту самую Армению, о которой , как о последнем пристанище бакинских армян, лгала госпожа Алавердян. Получается, что московские мыши и тараканы для бакинского армянина дороже и роднее, чем граждане РА. При этом, что этот Боря, что та Лариса, продолжают дудеть в одну дуду, обвиняя во всем Азербайджан. К примеру, они оба тиражируют мысль о том, что первыми клин в отношения между двумя соседствующими народами и республиками вбили азербайджанцы.

Это очередная примитивная ложь. Ведь в феврале 1988 года, когда в НКАО и Армянской ССР прошли многолюдные митинги с требованием присоединения НКАО к Армянской ССР, а 20 февраля сессия областного Совета народных депутатов НКАО в Степанакерте (Ханкенди) приняла обращение к Верховным Советам Азербайджанской и Армянской ССР и СССР с просьбой о разрешении выхода НКАО из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Вот, кто открыл пресловутый "ящик Пандоры".

Известный российский писатель-публицист, главный редактор газеты "Завтра", председатель Изборского клуба Александр Проханов также не раз озвучивал свою справедливую позицию по данному вопросу. Он заявлял и продолжает заявлять, что толчком для возникновения противоречий и воспламенения нагорно-карабахского конфликта послужило изгнание азербайджанцев из Гафана: "Изгнание азербайджанцев из Гафана дало первый толчок для всплытия противоречий между Арменией и Азербайджаном, накопившихся в течение многих лет, и воспламенения нагорно-карабахского конфликта", - утверждает Проханов.

И еще. В результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта до сих пор под оккупацией находятся 20% территорий нашей страны, а не Армении. То есть, это Азербайджан, а вовсе не Армения, является пострадавшей в этом конфликте стороной. И миллион беженцев азербайджанской национальности из РА и с захваченных армянской армией наших земель - это живые свидетели и жертвы данного конфликта. Который случился по причине существования и активного проявления армянского национализма, граничащего с фашизмом.

Да, это так. Достаточно вспомнить слова второго и третьего президентов РА, чтобы убедиться в этом. Роберт Кочарян является автором тезиса о "генетической несовместимости азербайджанцев и армян". А Серж Саргсян рассказал британскому журналисту Тому де Ваалу, что геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы был нужен для того, чтобы "сломать стереотипы о неспособности армян воевать против мирных азербайджанцев".

Такова правда, таковы причины армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который инициировали армянские националисты, для которых бакинские армяне были разменной монетой в их кровавой игре. Только об этом, ясное дело, никогда не скажет Лариса Алавердян и никогда не напишет "Спутник-Армения". Они привыкли лгать и тиражировать фейки и мифы.

Акпер Гасанов