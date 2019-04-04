Сухой остаток от последней встречи Алиев-Пашинян перетягивает в пользу Баку ожидаемый результат, считает армянский политический обозреватель Владимир Саркисян.

То, о чем говорит Пашинян с первого дня своего премьерства по Карабаху, а именно о необходимости полноценного участия "НКР" в переговорах в качестве самостоятельной стороны, - это к действительности не имеющий отношение "продукт" внутриармянского общественного потребления, отметил он в статье, опубликованной на сайте Panorama.am.

По мнению Саркисяна, заявление СП МГ ОБСЕ от 9 марта о неизменяемости существующего переговорного формата, и публикация 5 элементов урегулирования уже не интерпретируют нагорно-карабахское противостояние в том понимании, которого придерживалось армянское "представление" по этому конфликту до прихода к власти Пашиняна. Согласно заявлению, существующее противостояние определяет в качестве нагорно-карабахского армяно-азербайджанского межгосударственного конфликта.

"Если кто-то хочет возразить, то тогда пусть ответит на вопрос: "Почему в приведенных 5 элементах на первом месте не проведение референдума за "независимость", а возвращение под юрисдикцию Азербайджана всех территорий вокруг бывшего НКАО до референдума?" - вопрошает обозреватель, удивляясь, почему премьер-министр Пашинян не выступает с публичным протестом против такого положения дел.

То, что "глобальные интересы" страны-оккупанта подмяты в 5 принципах, следует, по мнению Саркисяна, из содержания пятого элемента, который гласит: "Проведение обязывающего волеизъявления после определенного временного срока на территории НКАО".

"Согласно Конституции Азербайджана решение о выходе автономии из состава государства принимается общереспубликанским, а не региональным голосованием. А в таком случае большинство всегда будет против "независимости" НКАО.

Но на минуту предположим, что Алиев согласился с волеизъявлением населения НКАО определить политическое будущее региона через 50 лет. Что с того? Через не то что 50, а значительно раньше азербайджанцев в Нагорном Карабахе станет больше армян", - бьет тревогу армянский политический обозреватель.

По мнению эксперта, Пашинян признал, что стороной конфликта в качестве суверенной единицы не являются ни тогдашняя НКАО, ни нынешняя "НКР", а ими считаются только и только Азербайджан и Армения - государства-члены ООН. А в будущем в переговорном процессе наравне с сепаратистами Карабаха будут участвовать и представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Султан Керим