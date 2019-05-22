Накануне газета "Паст" сообщила о том, что действующие власти составили "черный список" из людей, которые критикуют власти и создают общественную повестку. В списке - редакторы, журналисты, активные пользователи Facebook, несколько представителей бывших властей. Газета утверждает, что установлен тотальный контроль над деятельностью этих людей и их страницами в Facebook, чтобы в нужное время провести информационно-пропагандистские работы в этом направлении.

А сегодня в СМИ появилась информация, говорящая о начале наступления на общественных активистов и недовольных властями.

Руководитель общественной организации "Женский ресурсный центр" Лара Агаронян на своей странице в Facebook сообщила об инциденте, который произошел 20 мая.

"Когда я возвращалась домой с работы, мне перерезали дорогу двое мужчин средних лет и начали задавать дурацкие вопросы. В тот момент я говорила по телефону, остановилась, чтобы послушать, чего они от меня хотят. Стали кричать "ты та женщина, которая извращает детей, по телевизору показывают, пропагандируешь педофилию... уезжай из этой страны, это не твоя страна, не то...".

Что я хочу сказать? Это моя страна, и буду оставаться здесь, сколько пожелаю. Смиритесь, господа", - написала правозащитница в соцсети.

Как отмечает Epress.am, в последние месяцы против представителей организаций по вопросам домашнего насилия и правам женщин ведется кампания. В частности, 11 марта Агаронян подала заявление в полицию в связи с нападками, оскорблениями и словами ненависти в свой адрес.

Во вторник были задержаны и доставлены в полицию представители общественной организации "Адеквад" Артур Даниелян, Константин Тер-Накалян, Григор Минасян и Азат Адамян.

Перед этим сотрудник Полиции сообщил представителям инициативы, что им поступил сигнал о том, что они нарушают общественный порядок в концертном зале, пишет Panorama.am.

В связи с инцидентом на странице общественной организации в Facebook было размещено заявление, в котором отмечается:

"Чуть ранее из Концертного зала имени Арама Хачатуряна, где проводился приуроченный ко Дню Европы концерт классической музыки, были подвергнуты приводу представители общественной организации "Адеквад" на основании анонимного сообщения, в качестве причины приводится нарушение общественного порядка, что абсолютно не соответствует реальности. Общественная организация "Адеквад" заявляет, что члены этой организации не осуществляли какое-либо беззаконие, соблюдали общественный порядок и были подвергнуты приводу исключительно по политическим причинам.

Организаторы концерта, в свою очередь, подтвердили, что члены общественной организации "Адеквад" присутствовали по пригласительным билетам и никоим образом не нарушали общественный порядок.

Очевидно, что нынешние политические власти осуществляют репрессивный режим, нарушая право граждан на свободное передвижение".

Напомним, что в прошлом месяце Тер-Наканян уже подвергался приводу в полицию. Координаторы инициативы "Вранье Никола" (#sutNikol ) Тер-Наканян, Нарек Самсонян и Артур Даниелян были задержаны во время рисования граффити.

Доставленные в полицейский участок блогеры через некоторое время были освобождены. Однако на последовавшей за этим пресс-конференции они заявили, что их мероприятия и акции будут носить продолжительный характер.

Султан Керим