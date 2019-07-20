https://news.day.az/politics/1139791.html Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю бельгийцев Филиппу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и всех бельгийцев с национальным праздником Бельгии. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бельгии - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.
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