Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю бельгийцев Филиппу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и всех бельгийцев с национальным праздником Бельгии. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бельгии - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.