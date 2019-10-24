В Азербайджане идет смена поколений политической элиты - и это достаточно естественный процесс, который начался ещё в прошлом году с отставкой премьер-министра Артура Расизаде.

Об этом сказал Day.Az ведущий эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.

"Похоже, что перемены были тщательно продуманы и подготовлены. Иначе было никак нельзя. Кроме чисто биологических причин переформатирования власти, есть и технологические. Мир меняется на наших глазах, и без смены политической элиты невозможно себе представить достойный ответ на все те вызовы, которые есть как у Азербайджана, так и у региона в целом", - отметил эксперт.

По его словам, в нынешнее время необходимы абсолютно новые подходы с учетом фундамента традиций. "По сути стоит вопрос о конвергенции нового и старого, традиционных подходов и новых технологий. Поэтому хотелось бы надеяться, что Азербайджан со временем избавится от всего, что мешает движению впереди, останется то хорошее, что в сущности и делает Азербайджан Азербайджаном", - сказал Васадзе.

По его словам, предпринимаемые шаги позволят поднять уровень капитализации всего Азербайджана, а значит в них заинтересованы как элиты, так и все население страны. "Уверен, что все получится", - заключил Гела Васадзе.