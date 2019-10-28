При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации посольства Азербайджана наша страна представлена на проводимой в Пекине традиционной благотворительной ярмарке под названием "Любовь не знает границ".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цель мероприятия, организованного Министерством иностранных дел Китая и Фондом борьбы с бедностью, заключалась в том, чтобы оказать материальную поддержку реализуемым в Китае гуманитарным проектам путем направления средств, полученных от продажи сувениров, образцов кухни, продукции и товаров, относящихся к национальным культурам различных стран.

На выставке-ярмарке, организованной по инициативе члена Государственного совета Китая, супруги министра иностранных дел Ван И Чиан Вей, действовали павильоны около 100 стран и международных организаций.

В обширном павильоне, подготовленном посольством нашей страны в Китае при поддержке Фонда Гейдара Алиева, были продемонстрированы различные экспонаты, в том числе образцы одежды, сувениры, изделия ручной работы, относящиеся к азербайджанской культуре. В азербайджанском павильоне, который являлся одним из крупных на ярмарке, на продажу были выставлены спортивные футболки, шарфы, сумки, тюбетейки, шапки, келагаи, на которых были отражены символы нашей страны, яства национальной кухни - плов, долма, кебаб, кюкю, салат "Мангал", гутабы, пахлава и шекербура, сельскохозяйственная продукция, производимая под брендом Made in Azerbaijan, а также вина и коньяки, компоты, варенья, сухофрукты, мед, чай, гранаты и айва.

Кроме того, заслуженным артистом Шахрияром Имановым и его группой были исполнены азербайджанские народные и авторские песни, отрывки из произведений европейских композиторов, а также члены танцевальной группы представили наши национальные танцы.

Министр иностранных дел Китая Ван И и его супруга ознакомились с азербайджанским павильоном, посмотрели наши национальные танцы. Чиан Вей присоединилась к танцу "Яллы".

Министр Ван И попробовал азербайджанское вино. Он выразил азербайджанской стороне признательность за активное участие в благотворительном мероприятии.

В течение дня жители Пекина и участники ярмарки проявили большой интерес к продукции, выставленной на продажу в азербайджанском павильоне, особенно к яствам национальной кухни и азербайджанскому гранату.

Концертная программа в исполнении наших мастеров искусств вызвала особый интерес у участников ярмарки. Неслучайно, что посетители ярмарки в течение нескольких часов собрались вокруг азербайджанских музыкантов, послушали их выступления, даже станцевали, присоединившись к нашим танцором.

Собранные на ярмарке, которую посетили около 15 тыс. человек, средства были перечислены в фонд, созданный для поддержки реализации благотворительных проектов.