Как бы премьер Армении Никол Пашинян ни старался показывать себя либеральным политиком, тот факт, что нацист Нжде продолжает считаться национальным героем армянского народа, а в Ереване ему установлен памятник, говорит о том, что политика этой страны основывается на идеологии нацизма.

Об этом сказала Day.Az руководитель Брюссельского центра европейских исследований и Центра дипломатических и стратегических исследований Наджие Селин Шеноджак.

По ее словам, объявление Нжде национальным героем Армении направлено не только против России, но и против Европы, это также оскорбление памяти миллионов евреев, которые были варварски истреблены во имя нацистских идей. Мировое сообщество должно выступить против этого, а международные организации должны даже наложить санкции на Армению.

"Хочу напомнить и о заявлении Пашиняна, сделанное в августе этого года, о том, что "Карабах - это Армения, и точка". Это ничто иное как популизм. Конечно же, такое заявление противоречит международному праву и сделано с целью подорвать процесс решения и нагорно-карабахского конфликта", - сказала наша собеседница.

Наджие Селин Шеноджак также подчеркнула, что в октябре во время визита в Сочи Президент Ильхам Алиев дал достойный ответ Пашиняну, напомнил тому про международное право и заявил, что "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак".

По мнению эксперта, Армения своими провокационными заявлениями заводит мирный процесс в тупик и всячески мешает урегулированию конфликта.

"Вместо того, чтобы тратить время на попытки ввести в заблуждение международное сообщество и свой народ, власти Армении должны прекратить попытки сохранить нынешний статус-кво и выполнить свои международные обязательства. В противном случае экономическая и дипломатическая изоляция будут наносить все больший экономический ущерб развитию страны и народа. Если Армения положит конец своей агрессивной и враждебной политике в регионе, она сможет сбросить с себя серьезное политическое, экономическое и социальное бремя, которое легло ей на плечи в результате оккупации территорий Азербайджана", - сказала эксперт.

Руководитель Брюссельского центра европейских исследований напомнила, что в 1993 году Совет Безопасности ООН (СБ ООН) принял резолюцию, в которой поддержан принцип независимости и территориальной целостности Азербайджана и звучит требование о выводе армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий. СБ ООН должен потребовать от Армении выполнения требований резолюции, считает наша собеседница.

"Тот факт, что ни ОБСЕ, ни СБ ООН, ни государства-члены не вводят жестких санкций против страны-оккупанта, показывает, что внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию в Армении. Значит, мировые державы не искренни в разрешении карабахского конфликта и его урегулирование и процветание региона противоречит их интересам", - отметила эксперт.

Наджие Селин Шеноджак подчеркнула, что развитие отношений между Арменией и Турцией зависит от разрешения карабахского конфликта. Мирное урегулирование - на пользу самой Армении.

"Она не должна искать врага среди соседей, так как ее враг - это ее агрессивная политика и армянская диаспора", - заключила эксперт.

Лейла Таривердиева