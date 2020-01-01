Масштабные достижения нашей страны в деле сохранения национального наследия и развития культуры и искусства - заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Об этом в беседе с Day.Az сказала заслуженная артистка Азербайджана, прима-балерина Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Джамиля Керимова.

"Азербайджан - страна с древней историей и богатой культурой, и я горжусь, что являюсь частицей нашей Родины. Благодаря первым лицам нашего государства Азербайджан известен во всем мире как страна древней культуры и славных традиций. В результате целенаправленной и эффективной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева в нашей стране и за рубежом проводится множество значимых международных мероприятий, фестивалей и проектов, пропагандирующих национальную культуру и искусство. Таким образом люди во всем мире узнают о музыке, опере, балете, литературе, архитектуре, толерантности и мультикультурализме азербайджанского народа, о его талантливых представителях", - сказала Дж. Керимова.

Заслуженная артистка подчеркнула, что в деле сохранения национального наследия и развития культуры и искусства неоценима роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Ее плодотворная деятельность воплощена во множестве дел, направленных на развитие страны и создание безупречной репутации Азербайджана. Благодаря этому сокровища нашей культуры включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Все это говорит о величии и процветании Азербайджана.

"Для меня Мехрибан Алиева является примером сильной личности, способной сочетать в себе целеустремленность политика с женственностью и красотой", - отметила Керимова.

Наша собеседница добавила, что государство всегда с особой заботой и вниманием относится к деятелям искусства. На молодое поколение творческих деятелей возложена большая ответственность за достойное воплощение в искусстве высоких нравственных ценностей и сохранение традиций культуры нашего народа.

"Я, как заслуженная артистка республики, чувствую гордость, благодарность и, вместе с тем, большую ответственность за каждое свое выступление, за каждый выход на сцену, стремлюсь достойно представлять наш академический театр, нашу страну. Коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета каждым спектаклем, каждой премьерой показывает высокий профессиональный уровень, мастерство и верность традициям. В этом большая заслуга директора театра, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, Акифа Меликова", - заключила Дж. Керимова.