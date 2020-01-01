Вчера СМИ наперебой перепечатывали новость про утечку в Ростелекоме - в публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из российских регионов.

За валом недовольных комментариев и хором экспертных мнений легко не заметить уши, которые торчат буквально из всех статей про утечки данных за последний год. И уши эти принадлежат основателю и техническому директору компании DeviceLock Ашоту Оганесяну, который чуть ли не каждую неделю оказывается первым, кто сообщает о найденных в сети данных пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, DeviceLock - компания, разрабатывающая софт для предотвращения утечек с корпоративных компьютеров. По крайней мере, так написано на их сайте. Еще там написано, что в числе клиентов у него Сбербанк, METRO, ЮниКредит и даже Американский Минюст. Однако о такой солидной на первый взгляд компании нет никакой информации, только страница в русской "Википедии", да и она написана самим Оганесяном, что следует из истории правок, рассказал "Нецифровой экономике" партнер slovo.media Тимофей Ватолин. По его словам, статья была создана и редактировалась только людьми из компании, в том числе самим основателем. Исключение - украинский раздел, где её перевели в рамках конкурса.

Как говорит Ватолин, немецкая и французская статья удалены, так как не соответствовали правилам, а в английской версии Оганесян попался на массовой расстановке ссылок на сайт DeviceLock под видом источников, за что попал в черный список "Википедии" (то есть теперь нельзя ставить ссылки на сайт DeviceLock). В русской статье ситуация аналогичная - все источники формальные, а информации взята из головы сотрудников. Странно, что русскоязычная вики-статья не была удалена, но если она попадется кому-то из редакторов на глаза, то непременно исчезнет, подытоживает Ватолин.

В сети также нет никаких отзывов бывших сотрудников, зато практически во всех корпоративных аккаунтах в соц сетях стоит ссылка на Ашота Оганесяна. Он же выступает единственным экспертом от DeviceLock, который дает интервью и рассказывает об утечках. Люди говорят, что Оганесяном движет не альтруизм, а жажда контрактов. Перед заходом в СМИ, как рассказывают жертвы, после нахождения утечки Оганесян обычно приходит к компании, у которой данные утекли, и вымогает контакты на поставку своего софта, угрожая публикациями в СМИ. Так было, например, со Сбербанком в октябре. Тогда же "Известия" писали про возможный коммерческий интерес Оганесяна, по данным их источников в Альфа-банке, "Открытии" и Тинькофф-банке, сообщения об утечках появились в СМИ после того, как они отклонили предложение компании DeviceLock.

Ашот Оганесян заявил "Нецифровой экономике", что подобные заявления - "тупая ложь, не имеющая под собой никакого основания". По его словам, он всегда сообщает компаниям об утечках, а потом и иногда про них узнает пресса. При этом предложение заключить с ним договор он отрицает:

"Есть продукт, который свободно продается на рынке. И этот продукт реламируется и может так быть, что в какой-то банк приходило предложение рассмотреть продукт. И потом этот же банк допускал утечку, про которую я писал. Но между этими событиями нет и не может быть связи и более того, реальные такие случаи разнесены во времени более чем на год."



Он также добавил, что информация подобного рода проплачена "обиженками", которые пытаются "нагадить" компании.