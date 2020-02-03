Родственники и односельчане погибшего на днях в оккупированном Карабахе 20-летнего солдата Ваграма Авакяна (по данным следствия, покончившего с собой) организовали в воскресенье шествие из Эчмиадзина в Ереван с требованием обеспечить справедливое расследование, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным Следственного комитета Армении, 30 января рядовой Ваграм Авакян из закрепленного за ним автомата АКМ выстрелил себе в грудь. Он был доставлен в военный госпиталь, где была зафиксирована биологическая смерть.

Односельчане и родные солдата не верят в версию самоубийства Авакяна и требуют тщательного расследования, заявляя, что Авакян был психологически устойчивым и спокойным парнем, не имел проблем со здоровьем. Участники шествия собирались дойти до площади Республики, затем до здания Министерства обороны. Родные хотели привезти тело солдата в Ереван, однако полицейские не разрешили.

По факту смерти солдата сначала было возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Доведение до самоубийства" (санкция - три года тюрьмы), однако сегодня стало известно, что дело переквалифицировано по другой статье.

Как написала в своем Facebook пресс-секретарь СК Наира Арутюнян, в рамках возбужденного по факту гибели Авакяна уголовного дела задержаны сослуживцы погибшего - Давид Мовсисян, Хачик Гаспарян и Спартак Аветисян. Они задержаны по подозрению в совершении преступного деяния, предусмотренного частью 3-й статьи 359-й УК, то есть нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Срок лишения свободы по этой статье - от 4 до 8 лет. Сообщается, что один из задержанных - сын бывшего депутата Аракела Мовсисяна.

Авакян был гражданином Армении. Похороны прошли в селе Айтах Армавирской области. Как рассказал журналистам отец убитого, он присутствовал на вскрытии тела сына. Смертельный выстрел был сделан сверху вниз, пуля попала ему в грудь и вылетела в районе почек. Он также сказал, что на теле сына были обнаружены следы от двух выстрелов.