ОБСЕ теряет лицо и ДЕЗИРтирует от своих принципов

Глобальные, тектонические перемены, произошедшие в международной системе, особенно на Европейском континенте, выдвинули на первый план не только проблемы безопасности, но и политической нравственности, адекватности оценки вызовов и самое главное - необходимость изменения закостенелых, устаревших принципов политической деятельности.

Речь идет как о теории, в которой необходимо переосмыслить понятие самой безопасности и проблему источника современных угроз, так и о роли тех институтов, приоритетной задачей которых является укрепление безопасности.

И в этом контексте Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБCЕ), чем дальше, тем больше должна была стать ключевым институтом в современном процессе перемен на континенте. Ибо ОБСЕ - единственная институциональная структура, объединяющая все государства евразийско-атлантического ареала. Эта организация является единственным местом для диалога и сотрудничества по многим проблемам (безопасность, экономика, права человека) и, тем самым, в теории, должна связывать между собой все страны-участницы.

Очевидно, что создание системы безопасности в Европе куда более перспективно строить на основе создания условий и механизмов, обеспечивающих безусловное уважение национальной независимости и государственного суверенитета всех без исключения европейских государств и надёжные гарантии строгого и неукоснительного соблюдения принципа их суверенного равенства. Именно эта качественная, содержательная сторона система будущей безопасности в Европе, а не коллективная форма предпринимаемых усилий или унификация политических режимов всех государств-участников должна иметь определяющее значение. Оптимальной формой практических усилий в этом направлении стало бы принятие важнейших решений на основе консенсуса и добровольное исполнение таких согласованных решений всеми европейскими государствами в том виде, в каком это отвечает их национальным интересам и не противоречит их государственному суверенитету.

Ведь ОБСЕ - единственный институт, в начале своей деятельности создавший и развивший механизмы для предотвращения угрожающих безопасности конфликтов разного типа и способы управления ими на всем гигантском европейском пространстве.

Но ныне ОБСЕ превращается в косную, одиозную и субъективную структуру, где политический проходимец и чуть ли бонвиван может руководить не только целым направлением, но и считать себя в праве указывать той или иной стране, как ей жить, что делать, а чего вообще ей не следует предпринимать.

Вот уже почти четверть века международное сообщество предпринимает попытки использовать ОБСЕ для эффективного решения актуальных проблем европейской безопасности, однако эти усилия пока не отмечены сколько-нибудь заметными достижениями. Более того, ситуация в Европе сегодня выглядит значительно хуже и опасней, чем в ноябре 1990 г., когда государства-участники СБСЕ объявили об окончании эры конфронтации и раскола Европы. Типичный примером может послужить Нагорно-Карабахский конфликт, когда созданная для решения проблемы Минская группа ОБСЕ вот уже десятилетиями не в силах принудить Армению, страну-агрессора и государство, открыто пропагандирующую гремучий коктейль неонацизма и махрового шовинизма, к адекватному восприятию действительности.

Кроме того, создается ощущение, что некоторые структуры ОБСЕ весьма субъективно, тенденциозно и превратно "анализируя" реалии Азербайджана, заняли откровенно враждебную в отношении нашей страны позиции. И среди таких структур особо отличается представительство ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, коим руководит французский политик Арлем Дезир.

61-летний Дезир на днях вновь может быть утвержден на своей должности, что станет чуть ли насмешкой как истинной свободе медиа, так и свободному волеизъявлению вообще.

... Азербайджан присоединился к Организации безопасности и сотрудничества в Европе в 1992 году, и эта структура была первой панъевропейской организацией, куда вступила наша страна. Что убедительно показывает придание официальным Баку большого значения членству в ОБСЕ.

Ведь тогда ОБСЕ считалось самым эффективной и важной организацией в области обеспечения безопасности в евразийском пространстве и убедительной региональной платформой.

У ОБСЕ существует три основных направлений деятельности: военно-политическое, экономическое и экологическое, а также оценка прав человека.

Азербайджан придает особое значение первому направлению, ибо 20 процентов территории страны оккупировано Арменией и именно в рамках ОБСЕ была создана Минская группа для мирного разрешения Нагорно-Карабахского конфликта.

Но увы, за прошедшие десятилетия Минская группа не смогла достичь каких-либо ощутимых продвижений ни в переговорном процессе, ни в вопросе принуждения Армении к выводу своих войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Нет и динамичных, действенных решений и шагов в областях экономики и оценки окружающей среды.

И наконец, вопросы, связанные с оценкой уровня обеспечения прав человека и гражданских свобод, стали для некоторых структур ОБСЕ удобным инструментов неприкрытого давления и инсинуаций в адрес определённых стран. В том числе и против Азербайджана.

Если на начальной стадии в СБСЕ участвовало 34 государства, то в настоящее время число государств-участников ОБСЕ приближается к 60. При строгом соблюдении десяти принципов межгосударственных отношений, зафиксированных в Заключительном Акте, в том числе принципов нерушимости границ, территориальной целостности государств, уважения прав, присущих суверенитету, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, этого, казалось бы, не могло случиться. Однако произошло. Право народов распоряжаться собственной судьбой в ходе развития международных отношений в Европе получило очевидную поддержку государств-участников ОБСЕ в ущерб другим принципам межгосударственных отношений, хотя, как записано в Парижской хартии, все они должны были применяться "одинаково и неукоснительно при интерпретации каждого из них с учетом других".

Указанные принципы даже при максимально креативной их интерпретации невозможно истолковать как допускающие применение санкций одних государств-участников ОБСЕ против других, хотя обмен санкциями между ними в течение нескольких лет стал повседневной и рутинной обыденностью. Между тем, санкции не могут быть совместимы с консенсусом, так как исключают его в принципе. Развитие событий в Европе в связи с завершением холодной войны не подтвердило на практике одинаковость и неукоснительность применения десяти принципов Заключительного Акта, следовало бы их критически пересмотреть и обновить с учётом произошедших за последние десятилетия в Европе событий и изменений и привести их в соответствие с новыми европейскими реальностями, если, конечно, продолжать считать их, как записано в Парижской хартии для новой Европы, "путеводной звездой в продвижении к... будущему".

Отказ или отход от основополагающего принципа консенсуса в работе такого международном объединении государств, как ОБСЕ, должен вести либо к прекращению его деятельности, либо к согласованию иного порядка принятия государствами-участниками ОБСЕ обязательных для всех решений. Тем не менее, вопрос об органах, уполномоченных в ОБСЕ принимать от имени государств решения, и о статусе принимаемых в ОБСЕ решений остаётся открытым.

Ключевой функцией ОБСЕ в понимании западных союзников в изменившихся условиях становились не усилия по решению тех или иных конкретных проблем европейской безопасности, которые они стали считать вотчиной НАТО и ЕС, а преобразование политических режимов не входивших в НАТО государств-участников ОБСЕ в аналогичные западным. Установление новой системы безопасности в Европе они стали считать естественным следствием таких преобразований, исходя из того, что-де "демократии друг с другом не воюют".

Возможная центральная роль ОБСЕ в построении системы безопасности в Европе была заменена функциями обслуживания интересов других организаций, и прежде всего Организации Североатлантического Договора, в достижении их политических целей. Постепенное пополнение состава НАТО новыми государствами-членами за счёт государств-участников ОБСЕ по мере их "европеизации" и демократизации по западному образцу превратилось в её главную, хотя и не декларированную открыто задачу. Решение других проблем европейской безопасности на сегодняшний день мало зависит от ОБСЕ и обходится без её участия.

В Парижской хартии для новой Европы справедливо подчёркивалось, что верховенства закона лежит в основе демократии. В правовом государстве это означает, что оно может принять на себя те или иные обязательства только в том случае, если они одобрены его законодательным органом. Это неотъемлемая часть его суверенитета.

Предвзятые и субъективные претензии ряда внешних кругов и находящихся под их контролем международных НПО и СМИ в связи с состоянием свободы слова и информации в Азербайджане слепо повторяются официальными представителями такой влиятельной международной структуры, как ОБСЕ.

Увы, некоторым высокопоставленным функционером ОБСЕ пока не дано понять столь простую истину и среди таких отъявленных политических марионеток и двуличных игроков особо выделяется Арлем Дезир.

Делегация Азербайджана в ОБСЕ выступила против утверждения А.Дезир на своем посту, ибо официальный Баку считает, что Дезир в отношении нашей страны отличается упорным нежеланием реальной оценки событий и фактов. Прославившийся выборочным отношения к странам-членам ОБСЕ Дезир далек от объективности, честности, порядочности и кроме того, неоднократно был уличен в получении информаций из, мягко говоря, сомнительных источников. Его заявления и доклады насчет свободы слова в СМИ Азербайджана всегда были тенденциозны, однобоки и опирались исключительно на "достоверные информации", выданных и высланных ему из лагеря радикальной оппозиции.

Своей пристрастной, одиозной и однобокой деятельностью грубо нарушающий сам мандат представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова в СМИ А.Дезир, увы, известен как не только как ярый апологет чуть ли всех, кто выступает против нашей страны, но и откровенный армянофил.

Достаточно поверхностного анализа его заявлений и особенно, твитов по поводу событий в Азербайджане, чтобы понять: любое, даже самое малозначительное событие в нашем медийном пространстве служит для Дезир желанным поводом выступить с очередным очернительским заявлением, где ситуация всегда доводится до маразматичной оценки произошедшего.

Арлем Дезир, никогда не изучая всю подоплеку и подробности "волнующего" его события, тут же тиражирует второпях написанный твит, где, как всегда, обвиняет официальный Баку. Причем, стилистика и тон его обвинений неизменно питаются с канвы ненависти, намеренной политизации самого обыденного случая.

А вот с Арменией совершено другая ситуация, точнее, как говорят одесситы, картина маслом. Для Арлема Дезир Армения чуть ли не священная корова ОБСЕ, которую нельзя ругать, а даже совершенно наоборот - по мнению Дезир, с самого премьера Армении Николь Пашиняна и его гоп-компании следует пылинки сдувать, до того они дороги для французского политика.

Армянский политик, блогер и журналист Мгерь Егиазарян объявил голодовку и умер от истощения в ереванской тюрьме - и что, Арлем Дезир встрепенулся, обратился с гневной отповедью к Армении? Нет, он сперва промолчал, а потом разразился целой серией заявлений, где Пашинян был преподнесен как новая надежда всех армян мира на ниве построения светлого будущего в Армении.

Вопросы соблюдения прав человека и обеспечения свободы слова в СМИ для А.Дезир вопросы щепетильные, определяющиеся согласно политической географии.

В самой ОБСЕ и евроатлантическом пространстве вот уже годами против Азербайджана ведется грязная, целенаправленная политика дезинформации и откровенная гибридная информационная война. А.Дезир упорно не желает видеть творящиеся политические непотребства - наоборот, своими тенденциозными и доведенными до абсурда заявлениями всячески помогает процессу инсуниативных атак против Баку.

В Европе продолжается рост проблем, вызванных нарушением стандартов и принципов прав человека. Антисемитизм, исламофобия и антицыганские настроения достигли тревожного уровня. Случаи осквернения кладбищ, нападения на людей, носящих религиозные символы, атаки на места культа повторялись в нескольких европейских странах. Но в борьбе с этими опасными социальными болезнями А.Дезир донельзя апатичен, молчалив, глух и нем.

Да и по вопросам пандемии коронавируса, особенно обеспечения вопросов безопасности журналистов в нынешние временя разгула смертельного вируса А.Дезир молчит.

И самое последнее - Арлем Дезир не соответствует своему посту, ибо у него нет ни цельного опыта, ни глубоких знаний предмета, ни политической мудрости и такта.

Он был и остается прощелыгой и интриганом.

Напомню, что Арлем Дезир в 1998 году был обвинен в превышении служебных полномочий, нецелевом использовании общественного имущества и был осужден на 18 месяцев условной лишении свободны: по решению суда, он также выплатил штраф в размере 30 тысяч франков.

Именно благодаря таким скомпрометированным и одиозным фигурам, как Арлем Дезир, ОБСЕ ныне отдаляется от своих изначальных принципов деятельности, теряет эффективность и действенные инструменты реагирования, превращаясь в жертву политических требований отдельных стран.

Неприятие официального Баку А.Дезир отнюдь не связано с его маразматичным, но позицией в отношении нашей страны. Отнюдь, ведь Бюро по правам человека ОБСЕ тоже спорадически и весьма жестко критикует власти Азербайджана, но Баку продолжает работать в данной структурой. Причем, работает тесно и эффективно.

Причина в полной неадекватности А.Дезир на посту представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова в СМИ - только и всего.

Это принципиальный вопрос для Азербайджанского государства и общества. В развитых европейских странах в отношении журналистов допускаются невыносимые факты, их деятельность ограничивается, они подвергаются аресту, самыми жесткими методами пресекается право людей на свободное волеизъявление. Однако, к сожалению, подобные факты не привлекают внимания ни международных журналистских организаций, ни ОБСЕ. Учитывая все это, считаю, что Арлем Дезир и солидарные с ним заинтересованные круги должны были занять более сбалансированную и объективную позицию, не допускать тенденциозного подхода в отношении Азербайджана.

Офис ОБСЕ по свободе медиа и солидарные с ним заинтересованные круги должны быть более сбалансированными и объективными в своей позиции и не проявлять тенденциозный подход по отношению к Азербайджану.

И да - в ОБСЕ грядут выборы генерального секретаря, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), представителя по вопросам свободы слова в СМИ и верховного комиссара по делам национальных меньшинств.

Четыре должности, четыре весьма влиятельного поста - почему все они всегда должны быть заняты именно представителями Западной Европы?!

Или это еще одна "сакральная особенность" ОБСЕ - организации, призванной быть трибуной всех стран-членов, а не быть проводником желаний США и Западной Европы...

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az