Подразделения вооруженных сил Армении продолжают обстреливать азербайджанские приграничные села.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, противник обстрелял дома в селе Дондар Гушчу Товузского района. В результате попадания снаряда пострадал один частный дом, а также три приусадебных участка.

В результате артобстрела, нанесен серьезный ущерб частному дому, принадлежащему жителям села Алиевой Теларе Ахмед гызы 1948 года рождения, приусадебным участкам, принадлежащим Алиевой Самире Нуреддин гызы 1981 года рождения, Гусейнову Айдыну Магомед оглу 1973 года рождения и Рустамову Зейналу Али оглу 1986 года рождения.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.