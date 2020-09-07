https://news.day.az/politics/1268678.html МИД Ирана о важности развития отношений с Азербайджаном
МИД Ирана о важности развития отношений с Азербайджаном
Иран не знает никаких границ в направлении развития отношений с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам, именно с этой целью Иран направил в Азербайджан в качестве посла высокопоставленного дипломата.
Хатибзаде добавил, что ведутся обсуждения в связи с проведением трехсторонней встречи Ирана, Турции и Азербайджана.
Отметим, что действующий посол Ирана в Азербайджана Аббас Мусави ранее работал на должности пресс-секретаря МИД Ирана.
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