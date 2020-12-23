Эта статья задумывалась, как юмористическая. Уик-энд на носу, можно и посмеяться над разными изысканиями, выводами, теориями. Но, как сказал М. Ю. Лермонтов: "Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно..."

Об этом пишет автор Алеко Т на Zen.Yandex. Day.Az представляет вниманию читателей его статью:

Каждый народ, наверное, должен любить свою историю, изучать ее. Каждый народ вправе гордиться своими достижениями... Но ведь бывает и так, что в стремлении доказать всему миру свою, ну скажем, древность и исключительность, некоторые доходят до абсурда. А точнее до паранойи. Паранойя - это специфическое нарушение психической деятельности, для которого характерно появление сверхценных идей, постепенно переходящих в идеи бредовые, систематизированные в рамках определенной логики. Сейчас поясню.

История - наука увлекательная, но крайне сложная. За последние пару десятилетий в истории человечества и нашей страны произошло столько событий, что уже написаны тома по современной истории. При этом многие события так до конца и не изучены, поскольку трудно докопаться до фактического материала - документы либо засекречены, либо уничтожены. А представляете как сложно изучать историю XIX века, а VIII, а период до нашей эры? На что опираться в этих исследованиях? И какие из сведений наиболее достоверны? Вот и бьются историки над разрешением загадок, тщательно и скрупулезно исследуя сложнейший и многофакторный комплекс доказательств и подтверждений. Где-то получается, где-то не очень. В общем, не просто все. Но оказывается не для всех. Внезапно (а может и не внезапно) появляются "ученые", одержимые сверхценными идеями и подчиняющие все "исследования" своей одержимости. Нужно отметить, что в случае сверхценных идей исследования, как таковые, не обязательны, главное - та самая псевдологическая систематизация, которая делает эти идеи бредовыми, о чем я писал выше.

Ну не бред ли утверждение ряда армянских "ученых" о том,что Юрий Долгорукий - армянин? И звали его вовсе не Юрий, а Геворг Еркайнабазук.

Геворг Еркайнабазук (армянская версия Юрия Долгорукого)

Не удивляйтесь. Все очень просто (по мнению еще одной группы армянских "историков"). Дело в том, что его отец, Владимир Мономах наполовину был армянином! Потому, что папа его Всеволод (дедушка Юрия), был женат на дочери Византийского императора из Македонской династии, которую армянские "ученые" считают также армянской (а почему?), Константина IX - мономаха. Звали ее Мария или Мариям (почему -то тоже считается армянским именем), и маленький Владимир Мономах очень любил слушать, когда мама Мариям рассказывала ему историю Великой Армении на армянском (!!!) языке. Ребята, я не шучу. Поищите в интернете - сами убедитесь! Так вот, шапка Мономаха, она ведь тоже армянская - от армянского дедушки Константина. А Юрий был рожден второй женой Владимира Мономаха - армянкой, из царского рода Багратуни. Кошмар какой - то. Запомнить невозможно! А придумывать то как сложно было!

Здесь самое время дать определение понятию "бред". Бред - это совокупность не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной абсолютно и непоколебимо убеждён и которая не поддается коррекции. Еще одним примером болезненных выводов, не поддающихся коррекции могут послужить труды части "борцов за историческую правду", которая ринулась к летописям и культурному наследию. Чего только не "разыскали"! Ну например. Помните былинного богатыря Святогора? Ну которого из за силушки его богатырской земля не могла носить, и на смену которому в качестве защитника земли Русской пришел Илья Муромец. Помните. Так вот, вы не поверите, Святогор тоже армянин!

Санасар.(армянская версия Святогора.)

Оказывается Святогор - это дословный перевод с армянского имени Санасар, которое носил один из братьев-близнецов, которых в армянском эпосе называют "Сасна Црер", что означает "Безумцы из Сасуна". Так что, как не крути, а украли былинники речистые героя у армян.

И создатели славянской письменности Кирилл с Мефодием никакие не греки и не болгары. Это сыновья крупнейшего ( а какого же еще) математика и астронома IV в. Левона Карахана (Карахан оказывается тоже армянская фамилия), приходившегося племянником создателю университета Магнавра Ованеса Карахана.

Кирилл и Мефодий.

И при создании алфавита за образец они взяли конечно же алфавит Месропа Маштоца, а никакой не греческий. Массу веселого можно встретить знакомясь с трудами армянских "историков". И про Иоанна Златоуста и про царицу Тамару и про Бориса с Глебом. Кстати, о царице Тамаре. Армянские ученые выяснили происхождение названия "грузины" в русском языке. Оказывается, грузины часто работали грузчиками на Руси (?!!), вот первая часть слова "груз-" и дала название нации. Смешно?

Это нам смешно. А там всему этому верят. Тут ведь, что интересно. В психиатрии есть термины "индуцированный бред" и "индуцированное бредовое расстройство". Что это такое.

Это довольное редкий вид расстройства, при котором идеи бреда разделяют двое или несколько лиц с особыми эмоциональными связями. Т.е., появляется некий "индуктор бреда" (тот, кто производит бредовую продукцию), обладающий определенным авторитетом ( в данном случае, возможно, это ученая степень) и индуцирует, или наводит бредовую фабулу целой группе "реципиентов". И эта группа становится просто одержимой полученными "новыми знаниями". Таким образом, формируется целая группа людей, разделяющих один и тот же бред или бредовую систему и горячо поддерживающих друг друга в этом убеждении. Приведу еще один пример индуцированного бреда. Вот тут у Украины с Россией спор вышел:

Киев, он, таки, мать городов русских или украинских. "Ничтожная возня" - заявляют армянские авторы. Киев - исконно армянский город! Его основал в 585г на Замковой горе в виде крепости великий князь Смбат Багратуни. Первоначально столица была названа Смбатас. Затем потомки Смбата Багратуни - Куар (Кий) , Шек (Мелтей) и Хореан - возвели на соседних холмах новые крепости: Куар (Кий), Мелтей (Щековица) и Кореан(Кореван). Вот про сестру их Лыбядь чегой - то забыли! Видимо не должны армянские женщины города основывать! Четыре крепости: Смбатас, Куар, Мелтей, Кореван в дальнейшем объединились под названием Киев. А Армянская династия Киевских князей правила еще 300 лет. Как там отреагировал Остап Бендер? "Какой удар со стороны классика?" Какой удар со стороны армянских ученых!

Да что там Киев! Господи, пустяки какие. А вы в курсе, кто основал Англию? Бритты, которые пришли из Армении! Здесь вообще детективная история. Переселились, стало быть, бритты-армяне, обосновались. А в 1378 году царь Армянской Киликии Левон VI Рубинян передал на хранение королю Англии Эдуарду III Плантагенету армянскую казну (какая такая казна?). При этом английский королевский двор обязан был вернуть Армении ее золотой запас (???) сразу же после восстановления армянской государственности (так она была, государственность, или нет?). В связи с чем вероломные англичане более 600 лет всячески препятствовали восстановлению армянской государственности (так вот в чем дело!), чтобы не возвращать казну. А сами все это время обогащались и создавали Империю, за счет армянских финансов.

Принц Чарльз. "А ловко мы армян провели!" (Мнение авторитетных армянских ученых).

Группой армянских ученых и общественных деятелей было направлено гневное письмо Королеве Великобритании. Ей богу, товарищи, я не шучу! Верните, дескать, наши деньги! А среди прочего в письме содержалось напоминание Елизавете II о происхождении ее династии. Видимо забыла Елизавета Александра Мария, что фамилия нынешних британских королей - Виндзор, по-армянски означает "виноградное ущелье". Так что, милая королева, негоже своих обижать.

Елизавета II (Династия Виноградное ущелье).

Это событие может служить яркой иллюстрацией еще одного вида психических расстройств - парамнезии. Оно характеризуется нарушениями памяти, выражающихся в ложных воспоминаниях, в которых может происходить смешение прошлого и настоящего, а также реальных и вымышленных событий. Парамнезия часто сопровождается переоценкой влияния собственной личности на исход некоторых событий, имевших место в прошлом. Одним из видов парамнезий являются конфабуляции: это абсолютно ложные, часто выдуманные события, воспоминания, в которых факты, которые могли быть в действительности (часто с другими лицами), переносятся в иное время и могут сочетаться с абсолютно вымышленными событиями. Ну тут примеров не счесть! Тут такое ! Вот вы думаете как армяне-бритты попали в Англию? Бежали от монголов. Тоже странно, поскольку в некоторых источниках Чингис Хан тоже имеет армянские корни. "Китайский князь" - на древнеармянском звучит как "Чинк ишхан", а это постепенно трансформировалось в Чингис Хан. И название самой первой китайской империи Цинь имеет армянское происхождение.

Наберите в поисковой строке имя любого хоть чем-то знаменитого человека и добавьте "армянские корни" - практически в любом из случаев вы получите огромное количество предлагаемого армянскими исследователями материала, подтверждающего искомое. Поразительно!

Какая - то болезненная потребность в утверждении собственной исключительности. А ведь именно так и характеризуется бред величия - тип самосознания и поведения личности, выражающийся в крайней степени переоценки своей важности, известности, популярности, власти, гениальности, политического влияния, вплоть до всемогущества. Жванецкий сказал: "Для мании величия не требуется величия, а вполне хватит мании". Замечательно! Вот и с Наполеоном история случилась. Точнее не с ним, а с маршалом его Мюратом - пожалте, армянин! Армянский мальчик из Карабаха (тоже армянского конечно). Да и вообще, однажды, решив не мелочиться, заявили "историки великого народа", что (прости меня Господи) Христос - армянин. А на справедливое замечание, что мол, известно точно, что мать его еврейка, родившая в результате непорочного зачатия от самого Господа Бога - армяне многозначительно и немного грустно улыбаются...сами, мол, думайте. Ну и "логическим" завершением всего этого набора является "личное поручение" Христа о возведении первого Храма армянами.

А вот одно из армянских исследований у меня никаких возражений не вызывает. Это заключение тамошних антропологов о том, что средняя длина носа у армян составляет 58 мм. Да, есть и такие исследования. И тут впереди планеты всей! Лучший в мире армянский нос воспет одним из армянских писателей: "Он огромен. Он уникален, как, скажем, маралы на Алтае или рыба целакант (тоже не хухры-мухры, один из древнейших видов, уже вымерший). Он подлинное национальное достояние - прямое наследство древнего Урарту: лопатообразный, просторный, как флаг, с утолщенной горбинкой и черными волосками в ноздрях. И носят его гордо и важно, как носят национальное знамя все малочисленные народы".

Мне лично больше всего нравится кусок про черные волоски в ноздрях. Как изысканно!

Ну а если серьезно...Зигмунд Фрейд сказал: " Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить". Самое страшное, что индуцированный бред, усиливаемый средствами массовой информации, безответственными призывами политических деятелей, подогреваемый "открытиями" псевдоученых, в конечном счете может привести и приводит к массовым психозам, которые приобретая форму эпидемии поражают большие группы людей, целые страны, в результате чего граждане теряют нормальную способность к суждениям и живут одержимостью. Крайней формой проявления массового психоза является массовая истерия. В истории психиатрии описаны случаи массовых психических эпидемий. Это и пляска св.Витта, и эпидемии кликушества. И даже массовый суицид...Складывается впечатление, что именно этот путь пожелал избрать "наидревнейший" из народов. Плохо это. Страшно. Самое время остановиться.