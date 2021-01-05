Азербайджан и его армию в 2021 году ждут новые победы

2020 год был насыщенным годом, особенно вторая его половина. Он был очень напряженным. Запах пороха ясно ощущался еще задолго до 27 cсентября, и особенно это ощущали военные. Поэтому развитие, оснащение Вооруженных Сил, проведение учений, интенсивная боевая, штабная подготовка - все это было нацелено на возможные боевые действия.

Об этом сказал в интервью Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Итоги Отечественной войны показали, что ВС Азербайджана правильно организовали свою боевую подготовку, повысили выучку. Были проведены мобилизационные мероприятия. Одним словом, для укрепления армии было сделано немало.

Июльская провокация на государственной границе стала серьезным сигналом и ясно показала, что Армения намерена всячески провоцировать Азербайджан. Одна из провокаций была предотвращена в товузском направлений, вторая - на геранбойском направлении. Все эти провокации заканчивались для противника провалом. А последняя, произошедшая 27 сентября, привела к началу широкомасштабных боевых действий.

Азербайджанская армия по приказу Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева перешла к контрнаступательной операции, которая переросла в наступление. За короткое время, всего за 44 дня оккупационные силы противника были разгромлены. Азербайджан восстановил территориальную целостность, оставшиеся не разгромленными подразделения оккупационных сил Армении были выдворены из страны на основе унизительного для Еревана графика, государственная граница нашей страны была восстановлена. И с 1 декабря мы живем уже в новом Азербайджане, территориальная целостность и государственные границы которого полностью восстановлены.

Мы стали свидетелями массового героизма, сплочения азербайджанской армии, солдат и офицеров, народа вокруг главы государства. Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев сумел сплотить все общество, все его силы во имя единой цели.

Мы увидели в этом году нашего Президента в новом качестве - в качестве полководца, который руководил боевыми действиями и сделал все для Победы, воплотил в жизнь мечту своего отца, Общенационального лидера Гейдара Алиева об освобождении Азербайджана от армянских захватчиков. Мы увидели Верховного главнокомандующего, создавшего мощные Вооруженные Силы, которые за короткое врем прорвали оборону противника, строившуюся тридцать лет. Был разрушен миф о непреодолимости армянских оборонительных рубежей и за короткое время враг был разгромлен.

Мы увидели истинного Лидера, который сумел сплотить народ вокруг себя и повести его к победе. Мы увидели мудрого политика, который вел очень правильную внешнюю политику, способствовавшую победе над врагом. В июле Президент Ильхам Алиев объявил о наступательной дипломатии Азербайджана, и в результате проделанной работы были сведены к минимуму все внешние риски. Он все правильно рассчитал.

После апрельских боев Президент Ильхам Алиев заявил, что если Армению оставят с Азербайджаном один на один, то наши ВС в кроткий срок способны разгромить противника и восстановить территориальную целостность страны. Глава государства создал все условия для этого, и 44 дней азербайджанской армии хватило для разгрома противника и восстановления территориальной целостности. Лидер смог сделать так, что Азербайджан и Армения действительно остались один на один, и азербайджанские ВС продемонстрировали всем, на что они способны.

Президент Ильхам Алиев в интервью зарубежным СМИ в дни войны показывал мастер-класс. Эти интервью я бы назвал трибуной, с которой мир узнавал правду об Отечественной войне за Карабах.

Все мероприятия в армии в прошлом году проводились в очень напряженной обстановке, в условиях пандемии. Меры, которые были приняты Главным медицинским управлением министерства обороны смогли предотвратить распространение инфекции среди военнослужащих. Для этого была проведена очень большая и серьезная работа.

Мы уже не раз говорили о героизме солдат и офицером, об успешных действиях различных родов войск. Хотел бы сегодня напомнить о самоотверженном и героическом труде наших медиков в дни войны. Главное медуправление МО смогло, одновременно борясь с пандемией, организовать квалифицированную помощь раненым. Было организовано эффективное взаимодействие со всеми структурами Минздрава, помощь раненым военнослужащим оказывалась на самом высоком уровне. Вся эта система работала как часы, и в результате удалось спасти и вернуть к нормальной жизни после тяжелых ранений сотни молодых людей. Это заслуга азербайджанских врачей, и военных, и гражданских.

Прошедший год показал, как говорил неоднократно глава государства, что мы действительно великий народ и можем сплотиться для достижения общей цели. В 2020 году мы выполнили свою главную задачу - освободили свои земли, восстановили свою территориальную целостность и изгнали оккупантов. Теперь нас ожидает огромная работа по восстановлению освобожденных от оккупации районов. Уверен, что весь народ, как и в период боевых действий, сплотится, и мы за короткое время возродим разграбленные противником земли. Мы вновь отстроим наши города и села, превратим освобожденный Карабах в цветущий современный передовой регион. Я уверен, что азербайджанский народ во главе со своим лидером способен на многое, а наши Вооруженные Силы смогут выполнить любую задачу.

Одним словом, этот год мы начинаем с отличными результатами, достигнутыми в 2020=м. Они станут для нас, для азербайджанской армии точкой отсчета для новых успехов и побед.

Лейла Таривердиева