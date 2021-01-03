Ни пандемия, ни война не остановили Азербайджан

Ушедший 2020 год оказал негативное влияние на экономики буквально всех стран. Из-за пандемии весь мир буквально был вынужден "закрыться" от партнеров, что очень негативно отразилось на экономической активности и росте. Конечно, введенные в Азербайджане ограничения также оказали негативное влияние на экономическую ситуацию. Более того, начавшаяся 27 сентября Отечественная война мобилизовала весь потенциал страны для одной, высшей цели. Но, несмотря на все эти факторы, Азербайджану удалось сохранить положительную динамику во многих сферах экономики. Страна наглядно продемонстрировала свою стабильность и устойчивость - и это главный результат проводимой Президентом Ильхамом Алиевым экономической политики.

Буквально с самого начала 2020 года был взят высокий темп внешнеэкономической активности: достаточно упомянуть, что еще в январе прошлого года Президент Ильхам Алиев принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где провел десятки встреч и переговоров, а также был подписан документ об открытии в Азербайджане регионального центра Всемирного экономического форума. Стоит упомянуть и масштабный азербайджано-итальянский бизнес-форум, который прошел в рамках визита главы государства в Италию в феврале 2020 года. Этот визит, равно как и сам бизнес-форум, оказался крайне эффективным, и это видно уже сейчас, после войны в Карабахе: достаточно вспомнить огромный интерес итальянских инвесторов и бизнеса к восстановлению освобожденных азербайджанских территорий.

Активно развивались экономические связи с Турцией - в Баку прошло VIII заседание Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству между двумя странами, был подписан Договор о преференциальной торговле.

Затем, уже весной, случился первый серьезный вызов для экономики страны: 28 февраля был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, постепенно в Азербайджане вводились и расширялись карантинные меры, закрылись границы, ограничена деятельность во множестве сфер. Но параллельно с вводом ограничений власти страны в кратчайшие сроки разработали и внедрили план мер по снижению негативного влияния пандемии на экономику и приняли ряд других неотложных мер. Уже в начале апреля прошлого года в Сумгайыте было запущено производство медицинских масок, спрос на которые моментально вырос в десятки раз. Еще через месяц была открыта еще одна фабрика, где производятся маски и специальные защитные комбинезоны.

В свою очередь, был разработан целый пакет мер поддержки населения и предпринимателей, охвативший миллионы людей. Малый бизнес получил компенсации, размер которых зависел от объема выплаченных в 2019 году налогов, а предприниматели покрупнее получили финансовую поддержку на выплату зарплат сотрудникам, а также Электронную кредитную платформу, которая сделала заемные ресурсы доступнее - а значит помогла многим бизнесменам в эти нелегкие времена. Населению, чьи работа и доходы пострадали от пандемии, уже неоднократно выплачивалась материальная поддержка в размере 190 манатов. К слову, описанная выше финансовая помощь населению и бизнесу будет снова выплачена уже в январе наступившего года в связи с ужесточением карантинного режима накануне.

Все принятые меры были направлены на то, чтобы максимально, насколько это возможно, смягчить последствия пандемии для населения и предпринимателей. Именно благодаря их своевременому развертыванию Азербайджану удалось сохранить положительный экономический рост по итогам года сразу в нескольких отраслях. Например, в ненефтяной промышленности был зафиксирован рост в 11,3%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - на 2%, а в сфере транспорта и логистики - на 3,7%. Выросли даже зарплаты - по данным на январь-октябрь прошлого года средний ее размер по стране вырос аж на 14,7%. Удалось сохранить и серьезный рост капиталовложений: инвестиции в основной капитал в нефтегазовой отрасли выросли на 8,6%, а иностранные вложения в основной капитал - на 21,8%!

Отдельной успешной главой развития экономики Азербайджана в 2020 году стал Южный газовый коридор. В прошлом году он был окончательно завершен, и первый азербайджанский газ с помощью трубопроводов TAP и TANAP поступил европейским потребителям. ЮГК - масштабнейший проект, по своему размаху и значению для Азербайджана сравнимый со знаменитым "Контрактом века". Развертывание Южного газового коридора не только позволило диверсифицировать энергетическую отрасль, но и дало Азербайджану стабильный и большой источник валютных доходов на десятилетия вперед. Стоит отметить и внешнеполитическое значение этого успешного проекта: благодаря ЮГК значительно укрепились позиции нашей страны на европейском энергетическом рынке, вырос авторитет Азербайджана на континенте, ведь наша страна теперь вносит весомый вклад в укрепление и обеспечение энергобезопасности Европы.

Но, безусловно, решающим событием 2020 года стало освобождение оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Это историческое событие имеет и огромное экономическое значение. Во-первых, Победа в войне в Карабахе значительно улучшила международный имидж нашей страны, укрепила позиции Азербайджана среди зарубежных партнеров. Азербайджан словом и делом доказывает, что умеет добиваться поставленных целей - безусловно, это оценили международные и региональные игроки. Ну, а во-вторых, освобождение оккупированных земель открыло невероятный потенциал роста нашей экономики в целом.

Земли, более 30 лет находившиеся под оккупацией, скрывают в себе огромные богатства и потенциал для горнодобывающей промышленности и металлургии: земля здесь богата рудами цветных металлов, есть месторождения золота, ртути, перлита, мрамора, драгоценных и полудрагоценных камней, минеральных вод и других полезных ископаемых. Не менее широкие возможности открываются и для сферы туризма - местные санатории и курорты были широко известны еще в советское время и пользовались заслуженной популярностью у отдыхающих. В равнинных районах Карабаха имеются большие возможности для развития сельского хозяйства, в горных районах есть потенциал использования местных лесов. Кроме того, с освобождением этих земель Азербайджан восстановил контроль над десятками электростанций, в том числе крупных - Суговушанской и Саргсангской ГЭС. Наверняка, не нужно уточнять, что появление в энергосистеме страны дополнительных генерационных мощностей и водных ресурсов окажет исключительно положительное влияние и на сельское хозяйство, и на обеспечение населения и бизнеса энергоресурсами, и ускорит в конечном итоге экономический рост не только в Карабахском регионе, но и во всей республике.

Конечно, за десятилетия оккупации вся инфраструктура на освобожденных территориях либо была полностью уничтожена, либо пришла в упадок. Предстоят годы масштабной, трудной и ресурсоемкой работы по восстановлению азербайджанских городов и сел буквально с нуля: должны быть проложены дороги, налажены линии коммуникации, построены дома, образовательные учреждения, больницы, налажены фабрики, заводы и многое другое. Но и эта огромная работа, которую предстоит сделать, принесет немалую пользу - причем не только напрямую. Да, конечно, польза и выгода от восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях очевидны, но кроме того, это большое восстановление поможет подстегнуть экономическую активность в республике в целом. К восстановительным работам на многие годы вперед будет привлечено огромное количество людей - а все это новые рабочие места. За работающими там людьми потянется малый бизнес, там появятся магазины, кафе, другие объекты - все это по цепочке разгонит экономику в том регионе и приграничных районах страны. Кроме того, конечно, на освобожденные территории потянутся инвесторы, в том числе зарубежные. Свой интерес уже выразили правительства и компании из Турции, Италии, Ирана, Пакистана, России, Латвии и других стран! Больше того, уже подписаны и первые соглашения: например, "Азерэнержи" и итальянская "Ansaldo Energia" договорились о сотрудничестве в восстановлении энергетической инфраструктуры в освобожденном Карабахе.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что ни пандемия, ни война не остановили Азербайджан. Своей дальновидной и мудрой политикой Президент Ильхам Алиев подарил азербайджанскому народу не только славную, историческую Победу. Благодаря его усилиям и решениям, страна переживает пандемию с минимальными показателями в мире по количеству заражений и смертей. С таким чутким руководством, после того, как начнется вакцинация, мы одолеем инфекцию в самые быстрые сроки и в 2021 году Азербайджан добъется больших успехов в экономическом развитии.