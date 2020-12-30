Победа Азербайджана в войне в Карабахе стала главным событием в 2020 году

Главным событием на постсоветском пространстве в 2020 году стала вторая после распада СССР война между Арменией и Азербайджаном - продолжение их давнего конфликта в Нагорном Карабахе. На этот раз победа была на стороне Баку. Мирное соглашение Еревана и Баку было достигнуто при участии России, которой предстоит не только следить за соблюдением перемирия, но и стать гарантом будущего долгосрочного урегулирования карабахского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что вторая в постсоветской истории война между Арменией и Азербайджаном, продолжавшаяся 44 дня, завершилась 9 ноября подписанием заявления Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В статье подчеркивается, что ключевым пунктом трехстороннего соглашения стала договоренность разместить в зоне конфликта российских миротворцев, что должно исключить возможность возобновления вооруженного противостояния и создать условия для перезапуска дипломатического процесса, буксовавшего четверть века.

Первый грозовой разряд надвигающейся бури, которому поначалу не придали особого значения, прозвучал 12 июля.

В тот день на границе между Арменией и Азербайджаном, за сотни километров от Нагорного Карабаха, произошли боестолкновения, ставшие самым крупным военным инцидентом между сторонами с апреля 2016 года.

Тогда многие политики, дипломаты и эксперты сочли случившееся ЧП местного значения. Мало кто обратил внимание на прошедший в ночь на 15 июля масштабный митинг в Баку, участники которого требовали начать освободительную войну за Карабах.

Автор статьи пишет, что настроения в азербайджанском обществе, индикатором которых стал митинг в Баку, становились все более радикальными в связи с тупиком в переговорном процессе под эгидой Минской группы ОБСЕ и утратой веры в дипломатическое решение.

Кроме того, в отличие от своих предшественников - бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - премьер-министр Армении Никол Пашинян провоцировал Азербайджан задиристыми высказываниями и начал демонстративно требовать от мирового сообщества признать независимость Нагорного Карабаха, что стало серьезным раздражителем для Баку.

Таким образом, начавшаяся 27 сентября вторая карабахская война была предопределена многими факторами.

"На этот раз победа была на стороне Баку. В числе факторов, способствовавших победе Азербайджана, стало его превосходство в вооружении, в первую очередь полное господство в воздухе, которое было достигнуто благодаря закупленным у Израиля и Турции беспилотным летательным аппаратам. Эксперты считают, что армянская сторона была застигнута врасплох барражирующими боеприпасами ("дронами-камикадзе")", - говорится в статье.

Говоря о причинах поражения Армении, эксперты называют недальновидную политику премьер-министра Никола Пашиняна, допустившего войну в условиях, когда страна не была к ней готова, ошибки армянского руководства в вопросах военного строительства, стратегические и тактические просчеты армянского военного командования.

Победа Азербайджана резко девальвировала звучавшие на протяжении года в Ереване призывы Никола Пашиняна предоставить Нагорному Карабаху особый статус. В трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября о необходимости особого статуса Карабаха нет ни слова.

В связи с этим в своем обращении к нации на следующий же день после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября Президент Ильхам Алиев заявил: "Ну что, Пашинян? Где твой статус? Нет статуса и не будет. Это часть Азербайджана, Пашинян".

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже после подписания заявления лидерами Азербайджана, России и Армении подтвердил приверженность Москвы принципу территориальной целостности Азербайджана. "Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и иных документов", - пояснил Песков.

После состоявшегося 10 декабря парада Победы в Баку и переговоров с присутствовавшим на торжествах Gрезидентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Президент Ильхам Алиев выступил с заявлением в адрес Армении. "Мы обсудили создание единой платформы по развитию региона в условиях мира. Эта платформа предусматривает сотрудничество России, Азербайджана, Турции и Ирана. Если Армения сделает верные выводы из закончившейся войны, мы можем с Арменией сотрудничать. Нам нужно положить конец этой вражде, открыть новую страницу", - заявил глава государства.

Пока неясно, правда, кому с армянской стороны предстоит делать выводы из случившегося. Значительное число граждан страны считает премьера Пашиняна виновным в позорном поражении в войне, оппозиция добивается его отставки. И даже если нынешняя волна протестного движения не сметет премьера и его правительство, перспективы победы Никола Пашиняна на следующих - очередных или внеочередных - выборах представляются весьма туманными, заключает "Коммерсантъ".