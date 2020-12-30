Победа Азербайджана в войне в Карабахе стала главным событием в 2020 году

Главным событием на постсоветском пространстве в 2020 году стала вторая после распада СССР война между Арменией и Азербайджаном - продолжение их давнего конфликта в Нагорном Карабахе. На этот раз победа была на стороне Баку. Мирное соглашение Еревана и Баку было достигнуто при участии России, которой предстоит не только следить за соблюдением перемирия, но и стать гарантом будущего долгосрочного урегулирования карабахского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что вторая в постсоветской истории война между Арменией и Азербайджаном, продолжавшаяся 44 дня, завершилась 9 ноября подписанием заявления Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В статье подчеркивается, что ключевым пунктом трехстороннего соглашения стала договоренность разместить в зоне конфликта российских миротворцев, что должно исключить возможность возобновления вооруженного противостояния и создать условия для перезапуска дипломатического процесса, буксовавшего четверть века.

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Первый грозовой разряд надвигающейся бури, которому поначалу не придали особого значения, прозвучал 12 июля.

В тот день на границе между Арменией и Азербайджаном, за сотни километров от Нагорного Карабаха, произошли боестолкновения, ставшие самым крупным военным инцидентом между сторонами с апреля 2016 года.

Тогда многие политики, дипломаты и эксперты сочли случившееся ЧП местного значения. Мало кто обратил внимание на прошедший в ночь на 15 июля масштабный митинг в Баку, участники которого требовали начать освободительную войну за Карабах. 

Автор статьи пишет, что настроения в азербайджанском обществе, индикатором которых стал митинг в Баку, становились все более радикальными в связи с тупиком в переговорном процессе под эгидой Минской группы ОБСЕ и утратой веры в дипломатическое решение.

Кроме того, в отличие от своих предшественников - бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - премьер-министр Армении Никол Пашинян провоцировал Азербайджан задиристыми высказываниями и начал демонстративно требовать от мирового сообщества признать независимость Нагорного Карабаха, что стало серьезным раздражителем для Баку.

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Таким образом, начавшаяся 27 сентября вторая карабахская война была предопределена многими факторами.

"На этот раз победа была на стороне Баку. В числе факторов, способствовавших победе Азербайджана, стало его превосходство в вооружении, в первую очередь полное господство в воздухе, которое было достигнуто благодаря закупленным у Израиля и Турции беспилотным летательным аппаратам. Эксперты считают, что армянская сторона была застигнута врасплох барражирующими боеприпасами ("дронами-камикадзе")", - говорится в статье. 

Говоря о причинах поражения Армении, эксперты называют недальновидную политику премьер-министра Никола Пашиняна, допустившего войну в условиях, когда страна не была к ней готова, ошибки армянского руководства в вопросах военного строительства, стратегические и тактические просчеты армянского военного командования.

Победа Азербайджана резко девальвировала звучавшие на протяжении года в Ереване призывы Никола Пашиняна предоставить Нагорному Карабаху особый статус. В трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября о необходимости особого статуса Карабаха нет ни слова.

В связи с этим в своем обращении к нации на следующий же день после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября Президент Ильхам Алиев заявил: "Ну что, Пашинян? Где твой статус? Нет статуса и не будет. Это часть Азербайджана, Пашинян".

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В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже после подписания заявления лидерами Азербайджана, России и Армении подтвердил приверженность Москвы принципу территориальной целостности Азербайджана. "Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и иных документов", - пояснил Песков.

После состоявшегося 10 декабря парада Победы в Баку и переговоров с присутствовавшим на торжествах Gрезидентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Президент Ильхам Алиев выступил с заявлением в адрес Армении. "Мы обсудили создание единой платформы по развитию региона в условиях мира. Эта платформа предусматривает сотрудничество России, Азербайджана, Турции и Ирана. Если Армения сделает верные выводы из закончившейся войны, мы можем с Арменией сотрудничать. Нам нужно положить конец этой вражде, открыть новую страницу", - заявил глава государства.

Пока неясно, правда, кому с армянской стороны предстоит делать выводы из случившегося. Значительное число граждан страны считает премьера Пашиняна виновным в позорном поражении в войне, оппозиция добивается его отставки. И даже если нынешняя волна протестного движения не сметет премьера и его правительство, перспективы победы Никола Пашиняна на следующих - очередных или внеочередных - выборах представляются весьма туманными, заключает "Коммерсантъ".