Великобритания берет пример с Азербайджана

Военные Великобритании приступят к реализации новой программы создания беспилотных летательных аппаратов, изучив использование этой технологии Азербайджаном для победы над Арменией в нагорно-карабахском конфликте, передает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

Представители министерства обороны считают, что использование Азербайджана более дешевых турецких беспилотников во время осенней войны "сыграло решающее значение в борьбе с армянами, и заставило их уступить контроль над территорией".

Источники в Министерстве обороны добавили, что Великобритания хочет закупить более дешевые беспилотники в рамках пятилетнего плана обороны, который должен быть обнародован в начале 2021 года.

Ранее в этом месяце министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что турецкие дроны TB2 являются одной из причин военного успеха. Он добавил, что беспилотники "несут ответственность за уничтожение сотен бронированных машин и даже систем противовоздушной обороны", хотя есть видеодоказательства, свидетельствующие о том, что они также убили много людей в войне в Нагорном Карабахе.

В середине октября в Twitter и Telegram появились кадры, на которых демонстрировались удары TB2 по армянским позициям.

По оценкам аналитиков, производимые компанией Baykar Makina дроны TB2 стоят всего от 1 до 2 миллионов долларов каждый, что намного меньше стоимость американских высококлассных Protector нового поколения стоимостью $20млн за единицу.

Дроны TB2 имеют гораздо меньшую дальность действия - до 150 км, но могут находиться в воздухе до 24 часов. Так как они стоят недорого, военные могут позволить себе потерять некоторые из них в бою.

Летом, до начала конфликта, Азербайджан закупил у Турции по некоторым оценкам более 20 ТБ2, и быстро и эффективно их развернул.

"Использование азербайджанцами беспилотников имело большое значение", - заявил профессор Майкл Кларк сотрудник Королевского института объединенных служб.