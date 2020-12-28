26 лет мы выдавали желаемое за действительное.

Как передает Day.Az, в этом признался президент Армении Армен Саркисян на встрече с группой представителей армянской общины РФ.

Саркисян отметил, что проиграно несколько войн: "Во-первых, демографическая война. После прекращения огня 1994 года, не наблюдался рост населения. Надо было заселить [незаконно] этот регион". Проиграна также информационная война. Эта война продолжается и сегодня. Мы этим не занимались, поэтому проиграли.

По его словам, 26 лет назад у армянской стороны "действительно была самая мощная армия в регионе": "Мы построили армию из добровольцев, но в конце войны у нас была регулярная армия. На тот момент наша армия технологически была сильнее азербайджанской. В последующие годы Азербайджан потратил огромные деньги, чтобы стать сильнее, а мы все еще жили во славе прошлого, поэтому в этой войне у них были дроны, а у нас нет. Следующая война будет с участием искусственного интеллекта".

Саркисян признал, что процесс разрушения армянской государственности продолжается уже много лет: "Армения переживает большой кризис. Худшие из них - эмоциональный и психологический. Потому что сильно пострадал не только имидж армянской государственности, но и армянского народа.

Не только нынешнее поколение Армении, но и следующее понесут тяжелое бремя поражения. Армения стоит на коленях и должна встать".

Президент также указал, что правительство Армении должно уйти: "В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение - правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силен, он может вернуться позже. Предыдущие выборы были два с половиной года назад, когда страна была совсем другой, сейчас мы живем в другой стране. Кризис нельзя оценить по количеству людей на площади. В любом случае я не согласен с тем, что кризис нужно оценивать только по количеству людей, собравшихся на площади. Если на площади вообще никого не было, значит ли это, что кризиса нет?"

Фактически Армен Саркисян признал, что основная причина попадания Армении в эту ситуацию - агрессивная политика, которая целенаправленно проводилась политическими руководствами страны против Азербайджана.