https://news.day.az/politics/1335416.html Новый посол Турции поделился фотографиями из Баку - ФОТО
Новый посол Турции поделился фотографиями из Баку - ФОТО
Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи сделал публикацию на своей официальной странице в Twitter.
Как сообщает Day.Az, в публикации посол поделился снимками, сделанными им в Баку.
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