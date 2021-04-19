Новый посол Турции поделился фотографиями из Баку

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи сделал публикацию на своей официальной странице в Twitter.

Как сообщает Day.Az, в публикации посол поделился снимками, сделанными им в Баку.

Представляем данную публикацию: