https://news.day.az/politics/1342498.html Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с председателем ОБСЕ
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с председателем ОБСЕ
В четверг состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, cтороны обменялись мнениями по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе.
Была подчеркнута важность соблюдения трехсторонних заявлений.
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