Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с председателем ОБСЕ

В четверг состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, cтороны обменялись мнениями по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе.

Была подчеркнута важность соблюдения трехсторонних заявлений.