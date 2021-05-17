Российские армяне толкают Москву к большой войне

Как могут диаспоральные структуры выступать со своими политическими заявлениями, противоречащими государственным интересам страны пребывания?

А вот могут! Только армянская диаспора России может позволить себе действия, направленные в ущерб интересам РФ, передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru.

Как известно, недавно как официальный Ереван, так и армянская диаспора по всему миру, особенно российская, заголосили о якобы "вторжении Азербайджана" на территорию Армении. Пока Азербайджан предоставлял доказательства, что никакого вторжения не было, а идет процесс делимитации и демаркации границ в соответствии с картами советского периода, армяне успели забросать все мировое сообщество - от ООН до руководства ведущих стран мира, своими провокационными посланиями.

Право, смешно, когда страна, на протяжении тридцати лет державшая под оккупацией и грабившая международно признанные территории другого государства, кричит о недопустимости нарушения государственных границ. За период оккупации армяне привыкли считать чужое - своим, и вот когда им указывают на карты и просят придерживаться установленных границ, страна-агрессор вопит об агрессии.

Почему это затрагивает интересы России? А потому что армяне вновь попытались втянуть Россию в войну, вновь попытались притянуть ОДКБ. Ну ладно бы соросовцы Пашинян и Айвазян строчат послания в ОДКБ, ООН, своему любимому президенту Франции Макрону и во все международные структуры, так еще и армянская диаспора России не отстает от Еревана, подталкивая нашу страну к большой войне.

Армяне понасоздавали в России массу своих организаций, занимающихся политической деятельностью в пользу армянства. Эти организации, действующие в России, в свою очередь имеют координацию со всеми армянскими организациями.

Например, существует такой Координационный совет российско-армянских организаций (КС РАО), который тоже настрочил свой гневный пасквиль по поводу того, чего не было. Но это и не важно, главное - создать громкий армянский хайп. Раньше это прокатывало. Сейчас не очень. так как суть политического армянства уже более менее известна миру - это волк в овечьей шкуре.

Этот Коорданционный совет создает связку между армянскими политическими движениями России и Армении. Сейчас этот КС РАО ПОТРЕБОВАЛ от руководства РФ "оперативно принять действенные меры!". То есть, вступить в войну с дружественным Азербайджаном за то, что тот попросил армянского агрессора полностью убраться на свою территорию.

Союз армян России (САР) и вовсе замахнулся на ООН. Глава этого Спрута армян России (САР) Ара Абрамян и компания подготовили обращение, направленное аж на имя Генерального Секретаря и представителей стран-членов Совета Безопасности ООН "в связи с посягательством Азербайджана на территориальную целостность Армении". САР при этом "обращает внимание на нарушение Устава ООН и норм международного права". Простите, а когда Армения не просто посягала, а захватила часть территории другого государства, это не было нарушением Устава ООН и норм международного права?

И главное - почему этот САР впутывает Россию в свои армянские разборки со всем миром? Разве у России мало своих проблем, с которыми надо обращаться в ООН? Разве члены САР - граждане РФ хоть раз по какому-то поводу обратились в международные организации с требованием защитить права РФ? Не припомним. Но если так любят свою Армению, то пусть и едут обратно. Однако наблюдается другой процесс - население Армении продолжает массово мигрировать в Россию, особенно в Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область, Башкортостан.

Россияне кстати должны внимательно изучить печальный пример азербайджанского Карабаха, потому что в самой РФ зреет нечто подобное в Краснодарском крае.

После карабахских событий заметно активизировалась Краснодарская армянская община. Это уже слаженная, структурированная политическая организация, обросшая связями, деньгами, инструментами влияния. Рано или поздно армянская тема в Краснодарском крае станет предметом серьезной озабоченности для российского государства.