Благодаря Азербайджану весь мир узнал, что творила Армения в Карабахе

На днях на территории освобожденного от оккупации села Джинли Агдамского района была обнаружена плантация конопли. Сотрудники полиции изъяли и сожгли 1200 кустов общим весом 800 килограммов. В октябре, в период боевых действий в освобожденном Физулинском районе азербайджанские военнослужащие наткнулись на крупную наркоплантацию и лабораторию. Этот факт подтвердил предположения, что Армения использовала подконтрольные азербайджанские земли не только для наркотрафика, но и для производства наркотиков.

Ожидается, что в процессе восстановления освобожденных территорий будет выявлено еще немало подобных фактов.

В течение всего того времени, что азербайджанские территории пребывали под армянской оккупацией Азербайджан не раз поднимал перед международными организациями вопрос использования Арменией этих земель для осуществления незаконной деятельности, в том числе контрабанды оружия и наркотиков. Оккупационный режим создал там все необходимые условия для незаконного выращивания, производства и дальнейшего распространения наркотических веществ.

В 2000 году эти факты нашли свое отражение в отчете Государственного департамента США по поводу стратегии международного контроля над наркотическими веществами. В отчете Госдепа за 2001 год указывается на использование оккупированных территорий в целях наркотрафика, а Армения, согласно географическому положению, рассматривается как потенциальный субъект в международном обороте наркотических средств. Факт выращивания наркосодержащих растений на оккупированных территориях нашел также отражение в докладе ПАСЕ по Нагорному Карабаху. А согласно отчетам ООН, в Нагорном Карабахе имеются лаборатории по обработке наркотических веществ.

Однако никаких мер в отношении Армении принято не было. Факты были зафиксированы и забыты. Армения превратила Карабах в один из международных маршрутов наркоторговли, а миру не было до этого дела.

Несколько лет назад британский журналист и исследователь Харролд Кэйн опубликовал книгу "НаркоКарабах". Выдавая себя за туриста, он совершил поездку по Армении и Нагорному Карабаху и стал свидетелем широкомасштабной торговли людьми, контрабанды наркотиков и незаконной торговли оружием. Эти исследования тоже не были приняты во внимание. Между тем, вырученные от наркоторговли деньги расходовались армянской стороной на закупку оружия для бандформирований, оплату услуг наемников и прочие темные цели.

"За все то время, что Армения держала под оккупацией азербайджанские земли, официальный Ереван показал, что он является носителем очень сомнительных ценностей", - сказал в беседе с Day.Az политический аналитик Тофик Аббасов.

Совершенно наплевательское отношение к нормам международного права создает условия для процветания криминала внутри страны и рассчитывается на вовлечение в этот процесс внешних сил, которые занимаются контрабандой, трафикингом и оборотом наркотиков. Фактически и сама Армения, и те территории, что временно находились под ее контролем, были превращены в серую зону.

В свое время, когда усилиями США была создана Косовская республика, территории, контролировавшиеся сепаратистами, сразу превратились в пространство континентальной контрабанды. Дошло до того, что здесь международные маклеры занимались даже торговлей человеческими органами. Процветала там торговля наркотиками, незаконный оборот оружия, боеприпасов и так далее. Ситуация в Армении и на оккупированных территориях была калькой происходящего в Косово. Официальный Баку, азербайджанские дипломаты и парламентарии неоднократно информировали международное сообщество и структуры о недопустимости нарушения Арменией норм международного права, но эти обращения не были приняты во внимание.

После того, как Азербайджан запустил свои спутники, он начал получать благодаря снимкам из космоса неоспоримые свидетельства того, что на захваченных землях армянские контрабандисты занимались выращиванием конопли и других наркосодержащих растений. Там же процветала торговля оружием. Как известно, в Армении под патронажем министерства обороны была создана целая сеть, которая фактически срослась с международным криминалитетом. В качестве посредников и покупателей выступали российские криминальные круги. Их представители очень часто наведывались в Армению, оттуда в оккупированный Карабах. После того, как к власти пришел Пашинян, были выявлены вопиющие факты участия министерства обороны и политических кругов под началом Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в черном бизнесе.

Были получены свидетельства и того, что Армения увлекается также контрабандой радиоактивных отходов. Под видом отходов выносились на "рынок" запрещенные вещества, использовавшиеся при эксплуатации Армянской АЭС. В свое время в связи с такими фактами разразился громкий скандал, в котором оказались задействованы не только армяне, но также их российские и арабские подельники. Когда, например, речь заходит о том, как не подлежащее экспорту российское оружие попадало в Армению, ни у кого не вызывает сомнений, что происходило это с участием внутрироссийского армянского сегмента, долгие годы участвовавшего в контрабанде вооружения и технологий в Армению.

Несмотря на проигрыш в войне, армяне все еще продолжают пребывать в режиме, скажем так, невесомости закона. Контрабандная сеть имеет очень мощную корневую систему, и на ней греют руки многие криминальные круги. У них есть своя клиентура, продолжают поступать заказы и подряды, и в этом отношении, конечно же, не вызывает удивления то, что многие риски для соседей Армении исходят как раз от этой страны. А власти Армении из-за плачевного положения страны закрывают глаза на многие противоправные действия. Полбеды, если бы речь шла об азербайджанских помидорах или грузинских мандаринах. Но тут идет оборот ядерных отходов, радиоактивных веществ и оружия. Кроме того, контрабандным путем идет привлечение в Армению даже оружия массового поражения. Последнее доказал обстрел Шуши полученными контрабандным путем Ереваном "Искандерами". Хотя ракеты и не сработали, но факт остается фактом - они каким-то образом попали в Армению и оттуда были переправлены в Карабах.

Сто раз прав официальный Баку, когда говорит о том, что Армения является зоной неблагополучия и на этой основе там разрослись аппетиты всевозможных сомнительных элементов, спекулянтов, международных торговцев оружием, наркотиками и человеческими органами. Мировое сообщество не должно проходить мимо этих предупреждений. Должны быть приняты все меры для того, чтобы предотвратить превращение нашего региона в большой черный рынок.

Армения превратилась для определенных российских проармянских кругов в очень удобный плацдарм для осуществления там черных, неучтенных операций в плане торговли запрещенными и нетрадиционными видами вооружений. С другой стороны, очень удобно использовать Армению в качестве посредника, который за гроши будет согласен осуществлять перевалочную функцию на тот же Ближний Восток, где многочисленна и богата армянская диаспора. Уверен, что этим черным бизнесом занимаются определенные круги, имеющие хорошие связи и в России, и в Армении.

Обычно эти черные операции осуществляются по поддельным документам. Фрахтуются воздушные суда тех компаний, которые специализируются на противозаконных полетах. Все помнят, что во время войны азербайджанская сторона не раз фиксировала незаконные пролеты крупнотоннажных самолетов, среди которых была и личная собственность российского предпринимателя Карапетяна, который купил воздушное судно и активно использовал его для контрабанды вооружений, ракетных систем, наступательных технологий.

Так что все говорит о том, что существует законченная цепочка из дельцов Армении, России и других стран. Я уверен, что даже сегодня по этой цепочке продолжается контрабанда оружия, наркотиков, запрещенных материалов. Первые две позиции пользуются на контрабандном рынке наибольшим спросом. Кроме того, существуют посреднические компании, которые поднаторели на поиске продавцов и покупателей этого товара. Российская сторона должна обратить на эти факты особое внимание. Потому что сложившееся положение очень опасно для интересов других народов и других стран. Особенно если учесть, что в концепции государственной безопасности Армении черным по белому Азербайджан и Турция обозначены как враги.

Одним словом, нужно держать процесс под контролем, чтобы потом не было большой головной боли.

Лейла Таривердиева