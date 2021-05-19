В освобожденном Агдаме обнаружено 800 кг наркотиков

На территории освобожденного от оккупации села Джинли в Агдаме обнаружены наркотики.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Агдамского районного отдела полиции в результате проведенных мероприятий на территории освобожденного от оккупации села Джинли обнаружили растения, содержащие наркотические вещества.

Сотрудники полиции изъяли и сожгли 1200 кустов конопли общим весом 800 килограммов.