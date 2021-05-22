Сила слова Ильхама Алиева

Сила слова. Она состоит в умении добиваться любой обозначенной цели. Страна, у руля которой находится политический деятель, способный реализовывать все то, что им обещано, обречена на процветание. Азербайджану повезло. Во главе нашего государства находится именно такой политический деятель. Президент Ильхам Алиев раз за разом доказывал, что нет высот, которые бы ему не покорились. Именно поэтому каждое его выступление вызывает столь большой интерес.

Очередные актуальные "мэсседжи" были озвучены главой государства и в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества". Это были "мэсседжи" Президента страны, которая одержала победу в 44-дневной войне с противником, который был еnfant terrible для многих ведущих мировых держав, опираясь на поддержку которых Армения, а речь именно о ней, оккупировала 20% территорий Азербайджана и держала наши земли под оккупацией на протяжении почти трех десятков лет.

Ощущая эту поддержку нынешние руководители соседнего государства и делали провокационные заявления о том, что "Карабах - это Армения и точка" и "новая война - новые захваченные территории Азербайджана". Все это оказалось пустой бравадой. А теперь, вспомним, как отвечая всем им, Президент Ильхам Алиев произнес: "Карабах-это Азербайджан и восклицательный знак". Сила его слова была доказана блестящей Победой азербайджанской армии. Были освобождены семь ранее оккупированных районов нашей страны, в Шуше снова звучит мугам, Карабах активно возрождается.

И, что особо важно, весь регион отныне живет в условиях новых реалий. В тех, где Азербайджан контролирует все свои границы и активно диктует правила игры, предлагая Армении отказаться от ошибочной и губительной для нее же самой политики вражды и территориальных претензий к нашей стране. Как страна-победитель, как государство, понимающее важность взаимных усилий во имя всеобщего процветания, Азербайджан готов перешагнуть через все преступления, совершенные Арменией.

Президент Ильхам Алиев говорит о мире, сотрудничестве, выгоде всех реализуемых региональных проектов в то самое время, как в РА к власти рвутся два военных преступника - второй и третий президенты это страны Роберт Кочарян и Серж Саргсян, первый из которых является автором фразы о "генетической несовместимости азербайджанцев и армян", а второй гордо рассказывал британскому журналисту Тому де Ваалу о заранее продуманных и карательных целях Геноцида в Ходжалы. Как говорится, почувствуйте разницу между благородством и низостью, между миролюбием и спекуляцией на националистических чувствах.

Увы, нынешнее руководство Армении, даже после поражения в 44-дневной войне и подписания трехстороннего соглашения от 10 ноября, не делает шагов к миру. Отказ от передачи карты минных полей, спекуляция на вопросе "армянских военнопленных", которые в реальности являются диверсантами, как и провокационные шаги на пути процесса взаимного и окончательного признания границ - все это никак не способствует реализации всех позитивных проектов в регионе.

Но все это напрасная и бесполезная трата времени. Президент Ильхам Алиев, как политический деятель, слова которого никогда не расходятся с делом, добьется реализации проекта Зангезурский коридор. И Армении придется с этим смириться. Да и мировое армянство, которое исподволь препятствует реализации всех этих инициатив, в конечном итоге вынуждено будет отступить. Оно уже пребывает в шоке от того, как развиваются азербайджано-американские отношения, сколь прекрасные у них перспективы.

И наша страна, как упомянул глава государства, желает получить доступ к американскому вооружению. Это совсем не то, на что рассчитывало мировое армянство. Но это то, что в реальности имеет место благодаря блестящей способности Президента Азербайджана грамотно просчитывать, планировать и реализовывать все то, что выгодно Азербайджану и региону. Это та самая стабильность, гарантированная уверенность, которая так привлекает зарубежных инвесторов, которым еще предстоит осознать все преимущества от вложений в исторические проекты, фундамент которых заложен благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву после Победы в 44-дневной войне.

Ранее он уже доказал свою способность достигать самых, казалось бы, недостижимых целей. Вспомним про такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, как железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. А Южный газовый коридор? Он является проектом глобального значения, посредством которого Азербайджан внес большой вклад в страны Европейского Союза.

Все эти проекты уже успешно реализуются, хотя мы все прекрасно помним, как громко звучали голоса скептиков и как сильно старались сорвать их реализацию определенные силы. У них ничего не получилось. Потому, что во главе Азербайджана стоит Ильхам Алиев, сила слова которого равна подписанному соглашению. Именно поэтому можно с уверенностью говорить о том, что в наш регион пришли устойчивый мир, развитие и неизбежное процветание. Поэтому же можно утверждать, что освобожденный Карабах станет самым процветающим, развитым уголком не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. И чем скорее с этим смирятся в Армении, тем лучше будет для всех.

Акпер Гасанов