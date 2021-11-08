https://news.day.az/politics/1401120.html Посольство Беларуси поздравило азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО
Посольство Беларуси поздравило азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО
Посольство Беларуси поздравило азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства.
"Искренне поздравляем всех азербайджанцев с празднованием первой годовщиной восстановления суверенитета и территориальной целостности. От всего сердца желаем братскому азербайджанскому народу благополучия и процветания. С Днем Победы!",- отмечается в публикации.
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