Посольство Беларуси поздравило азербайджанский народ с Днем Победы

Посольство Беларуси поздравило азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства.

"Искренне поздравляем всех азербайджанцев с празднованием первой годовщиной восстановления суверенитета и территориальной целостности. От всего сердца желаем братскому азербайджанскому народу благополучия и процветания. С Днем Победы!",- отмечается в публикации.