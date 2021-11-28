На XV Саммите ОЭС Реджеп Тайип Эрдоган отметил значимость Зангезурского коридора

"Транспортный коридор Восток-Запад, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс играют важную роль в грузоперевозках".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня в своем выступлении на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что известна и значимость Зангезурского коридора. Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что следует уделять особое внимание развитию транспортных коридоров.