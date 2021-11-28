https://news.day.az/politics/1409091.html На XV Саммите ОЭС Реджеп Тайип Эрдоган отметил значимость Зангезурского коридора
На XV Саммите ОЭС Реджеп Тайип Эрдоган отметил значимость Зангезурского коридора
"Транспортный коридор Восток-Запад, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс играют важную роль в грузоперевозках".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня в своем выступлении на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что известна и значимость Зангезурского коридора. Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что следует уделять особое внимание развитию транспортных коридоров.
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