Азербайджан с первой минуты мобилизовал свои силы на помощь Турции

Мы знаем, что братский Азербайджан с первой минуты мобилизовал свои силы по Вашему поручению. Азербайджан мобилизовал не только Министерство по чрезвычайным ситуациям, но и все учреждения, все общество, весь народ.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время посещения Президентом Ильхамом Алиевым 8 февраля Посольства Турции в Азербайджане.

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